Đồng chí Phạm Hồng Hiệp giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai

(GLO)- Sau gần 2 ngày (10 và 11-12) làm việc nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Hồng Hiệp được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: D.L

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang-Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, Gia Lai (cũ) qua các thời kỳ; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các địa phương, các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Dịp này, nhằm tri ân các thế hệ đi trước, Ban Tổ chức cùng các đại biểu gửi tặng hoa, quà lưu niệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khương và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Phúc.

Xung kích, sáng tạo, hiệu quả

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I là Đại hội đầu tiên sau khi tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra giai đoạn phát triển với nhiều thời cơ và thách thức.

Đại hội có các nhiệm vụ trọng tâm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2022-2025; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Thảo luận, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: D.L

Cụ thể, giai đoạn 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động tri ân như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hành trình về nguồn”, “Thắp nến tri ân”… được duy trì thường xuyên với 882 buổi thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh… tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục phát huy hiệu quả: 1.369 hoạt động an sinh xã hội (tổng trị giá hơn 22,7 tỷ đồng), hơn 1.500 công trình, phần việc (tổng trị giá hơn 33,2 tỷ đồng)... được triển khai. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua 145 tổ công nghệ số thanh niên với 2.251 thành viên và 58 đội hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến.

Các chương trình đồng hành với thanh niên đạt nhiều kết quả thiết thực: gần 8.000 suất học bổng trị giá hơn 4,4 tỷ đồng được trao; hơn 3.750 buổi tư vấn hướng nghiệp, việc làm được tổ chức. Công tác hỗ trợ khởi nghiệp tiếp tục lan tỏa với trên 550 mô hình kinh tế thanh niên, 10 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, 5 hợp tác xã; hơn 920 lớp tập huấn, diễn đàn về lập nghiệp. Toàn tỉnh duy trì 923 tổ vay vốn, hỗ trợ 40.110 hộ với tổng dư nợ gần 2.305 tỷ đồng.

Về công tác phụ trách Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, nhiều mô hình giáo dục được nhân rộng như “Không gian đọc sách”, “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”… Toàn tỉnh xây dựng, sửa chữa 238 sân chơi, điểm vui chơi thiếu nhi, hơn 120 Nhà Khăn quàng đỏ, Nhà bán trú cho em trị giá trên 15 tỷ đồng...

Công tác xây dựng Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; đổi mới sinh hoạt chi đoàn gắn với các mô hình “Chi đoàn mạnh”, “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, “1+1, 1+2”. Trong 3 năm, toàn tỉnh kết nạp trên 123.000 đoàn viên. Các cấp bộ Đoàn phối hợp hiệu quả với Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tháng 3 biên giới”, “Tình nguyện mùa đông”, tăng cường giao lưu quốc tế với thanh niên Lào, Campuchia…

Tại Đại hội, đại diện cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trình bày tham luận về đóng góp của thanh niên trong lĩnh vực của mình giai đoạn 2022-2025, thể hiện khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Chu Khánh (Trợ lý công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trình bày tham luận về việc tuổi trẻ lực lượng vũ trang sẵn sàng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", dù thời chiến hay thời bình, bất kể ngày thường hay trong thiên tai lũ lụt. Ảnh: D.L

Tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai trong những năm qua; đồng thời khẳng định: Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Các cấp bộ Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên, có nhiều sáng tạo trong tổ chức hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: D.L

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, ứng dụng khoa học-công nghệ trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; không ngừng học hỏi, trau dồi, nâng cao kỹ năng, kiến thức, đổi mới tư duy để đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn cũng cần tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ có thể làm giàu ngay tại quê hương mình.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tặng bức trướng kỷ niệm nhiệm kỳ đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai. Ảnh: D.L

“Tôi kỳ vọng tuổi trẻ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra, xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp và hiện đại”-Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng.

Chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang-Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận những thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: D.L

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị Tỉnh đoàn Gia Lai cần tiếp tục đổi mới tư duy công tác, chú trọng chất lượng; kiên trì áp dụng phương châm “3 Dễ-3 Rõ-3 Đo” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo. Không để có tư tưởng “tỉnh anh, tỉnh tôi”, “miền núi, miền biển” mà phải thống nhất nhận thức, khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên tỉnh Gia Lai mới. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh; thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi; quan tâm hơn nữa đến các cơ sở đoàn tại khu vực khó khăn...

“Với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng tuổi trẻ tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I đề ra, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển”-đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang kỳ vọng.

Với khẩu hiệu: “Đoàn kết-Tiên phong-Sáng tạo-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đã quyết nghị với mục tiêu tổng quát, 4 nhóm chỉ tiêu, 6 đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai trình bày Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: D.L

Cụ thể, 4 nhóm chỉ tiêu về: công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy tổ chức Đoàn và thanh niên; đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

6 đề án trọng điểm gồm: “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng”; “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Gia Lai”; “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Gia Lai”; “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho cán bộ Đoàn thanh niên tỉnh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai các cấp”; “Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số”.

Đại hội cũng công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra khóa I; Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai khóa I gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc gồm 17 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai khóa I.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: D.L

Tại Đại hội, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao bảng tượng trưng, cam kết đồng hành cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai trong triển khai các công trình, phần việc thanh niên trong nhiệm kỳ 2025-2030.