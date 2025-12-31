(GLO)- Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến nghị mỗi người nên đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, mỗi lần kéo dài khoảng 2 phút. Tổ chức này lại không chỉ rõ thời điểm đánh răng lý tưởng trong ngày.

Theo các nhà khoa học, trong lúc ngủ, quá trình tiết nước bọt giảm trong nhiều giờ khiến vi khuẩn trong miệng sinh sôi mạnh, đồng thời môi trường khoang miệng trở nên axit hơn so với các thời điểm khác trong ngày. Khi thức dậy, bữa sáng là lần tiếp xúc đầu tiên giữa thức ăn, vi khuẩn và men răng.

Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến nghị mỗi người nên đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày (ảnh minh họa).

Trình tự các hoạt động này sẽ quyết định mức độ dễ tổn thương của men răng trước hiện tượng mềm hóa hoặc mài mòn. Điều này đặc biệt quan trọng bởi men răng không thể tái tạo sau khi đã mất.

Bà Michelle Jorgensen-Chuyên gia sức khỏe-cho rằng, đánh răng trước bữa sáng là lựa chọn an toàn hơn, bởi vi khuẩn tích tụ qua đêm sẽ có khuynh hướng tích cực hoạt động khi gặp nguồn đường hoặc carbohydrate. Bà cho biết thêm: “Khi bạn ăn sáng trước khi đánh răng, vi khuẩn sẽ nhanh chóng chuyển hóa đường trong bữa sáng thành axit. Chỉ trong vài phút, axit này đã có thể làm yếu men răng”.

Nếu đánh răng trong lúc men răng đang suy yếu, lực chải có thể làm mất khoáng chất hoặc làm mỏng lớp bảo vệ bề mặt. Về lâu dài, điều này góp phần gây ê buốt hoặc xói mòn răng.

Cũng theo bà Jorgensen, đánh răng trước bữa sáng giúp giảm vi khuẩn, đưa fluoride lên bề mặt răng sớm và bảo vệ men răng trước khi tiếp xúc với thức ăn hay đồ uống.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu muốn đánh răng sau bữa ăn, nên chờ ít nhất 30 phút, đặc biệt sau khi dùng các thực phẩm có tính axit như nước cam hoặc cà phê. Trong khoảng thời gian này cho phép nước bọt trung hòa độ pH và hỗ trợ quá trình tái khoáng tự nhiên cho men răng.

Vì vậy, trong việc lựa chọn thời điểm đánh răng, mỗi người cần cân nhắc chế độ ăn uống của mình. Và việc tuân thủ thói quen đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày và tối thiểu 2 phút mỗi lần mang lại sức khỏe răng miệng tối ưu.