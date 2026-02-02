Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Dưới bàn tay chế tác của nghệ nhân Rơ Châm Tih, chuông gió không chỉ mang âm hưởng đại ngàn mà còn trở thành món quà du lịch được nhiều du khách tìm mua.

Chuông gió do ông chế tác được làm hoàn toàn thủ công từ tre, nứa - những vật liệu quen thuộc gắn bó lâu đời với đồng bào Tây Nguyên.

Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (bìa trái) giới thiệu chuông gió do ông chế tác với du khách. Ảnh: Minh Châu

Mỗi chiếc chuông gió là một chỉnh thể hài hòa, kết hợp giữa mỹ thuật dân gian, kỹ thuật đan lát và kinh nghiệm chế tác nhạc cụ truyền thống được tích lũy qua nhiều năm.

Phía trên chuông gió là hình chim ch’rao tung cánh, được đan tỉ mỉ từ những nan tre nhỏ, gợi hình ảnh loài chim quen thuộc của núi rừng. Bên dưới là cánh buồm đón gió với bề mặt tạo hoa văn đặc trưng Tây Nguyên.

Phần đế treo được làm từ đốt tre già, chạm khắc hình học, vừa chắc chắn vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Phần “nốt nhạc” gồm các ống nứa, được vót nhọn một đầu bằng kỹ thuật riêng để tạo âm thanh du dương, mộc mạc như tiếng suối róc rách giữa rừng, như tiếng gió lùa qua cánh rẫy.

Mỗi công đoạn đều cho thấy sự kỳ công, tỉ mỉ và sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật dân gian. Tre, nứa phải được chọn đúng độ già, phơi khô tự nhiên, xử lý kỹ để vừa bền vừa cho âm thanh chuẩn.

Chính sự kỳ công ấy khiến mỗi chiếc chuông gió không chiếc nào hoàn toàn giống chiếc nào, trở thành một tác phẩm thủ công độc bản mang dấu ấn riêng của người làm.

Khi có gió thổi, chim ch’rao khẽ lay động, kéo theo những ống nứa chạm vào nhau, tạo nên thanh âm trong trẻo như đưa cả không gian núi rừng Tây Nguyên về với ngôi nhà nhỏ nơi phố thị.

Nhiều du khách khi đến Gia Lai đã chọn chuông gió làm từ tre nứa như một món quà lưu niệm mang đậm bản sắc.

Chuông gió có thể treo ở ban công, cửa sổ, quán cà phê, homestay, trở thành điểm nhấn trang trí gợi nhớ về vùng đất đại ngàn. Có thể tìm mua chuông gió tại nhà nghệ nhân Rơ Châm Tih hoặc các cửa hàng quà lưu niệm Tây Nguyên trên địa bàn.

