Đẩy mạnh truyền thông Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 bằng bộ nhận diện chung

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan báo chí trên địa bàn thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu để truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Năm 2026, Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, dự kiến chủ trì tổ chức 109 hoạt động, sự kiện quy mô lớn.

Để công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường chủ động lồng ghép sử dụng logo, chủ đề của sự kiện trong các hoạt động chuyên môn; đồng thời tăng cường cổ động trực quan trên hệ thống pano, băng rôn, màn hình LED, bảng điện tử, cổng thông tin và nền tảng số do đơn vị quản lý.

Logo Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cần mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài, ảnh giới thiệu danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch, tour tuyến gắn với giá trị văn hóa truyền thống, qua đó lan tỏa hình ảnh Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước.

Cùng với đó, các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và doanh nghiệp hoạt động quảng cáo có trách nhiệm sử dụng thống nhất bộ nhận diện trong hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; ưu tiên phát trailer Năm Du lịch quốc gia 2026 trên hệ thống màn hình điện tử, góp phần tăng tần suất xuất hiện của sự kiện trong đời sống xã hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý các đơn vị sử dụng đúng mẫu biểu trưng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, không tự ý thay đổi màu sắc, bố cục hoặc kết hợp các yếu tố đồ họa làm sai lệch ý nghĩa nhận diện thương hiệu.

Việc thống nhất bộ nhận diện được kỳ vọng tạo nên chiến dịch truyền thông đồng bộ, nâng cao vị thế du lịch Gia Lai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo đó, logo là biểu trưng cho sự giao thoa hài hòa giữa cao nguyên và biển cả sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập. Hình ảnh các ngọn núi đại diện cho không gian Tây Nguyên, trong đó ngọn núi lớn nhất với phần miệng núi lõm là cách điệu của núi lửa Chư Đăng Ya.

Vòng tròn màu cam mang nét văn hóa cồng chiêng, đồng thời cũng là hình ảnh trống trận Tây Sơn, thể hiện hào khí lịch sử và bản sắc văn hóa Tây Sơn.

Hình ảnh cá voi (cá Ông) – loài linh vật được ngư dân Bình Định tôn kính, đặc biệt là cá voi Bryde thường xuất hiện tại vùng biển địa phương - tượng trưng cho sự che chở, may mắn và mối gắn kết tâm linh với đại dương.

Tên gọi “GIA LAI” được cách điệu với hai chữ A: chữ A đầu tiên lấy cảm hứng từ nhà rông Tây Nguyên, chữ A thứ hai từ cánh buồm, gửi gắm thông điệp về một Gia Lai mới đa trải nghiệm, giàu bản sắc và khát vọng vươn xa.