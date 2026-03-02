Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Đẩy mạnh truyền thông Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 bằng bộ nhận diện chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÂU MINH CHÂU

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan báo chí trên địa bàn thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu để truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Năm 2026, Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, dự kiến chủ trì tổ chức 109 hoạt động, sự kiện quy mô lớn.

Để công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường chủ động lồng ghép sử dụng logo, chủ đề của sự kiện trong các hoạt động chuyên môn; đồng thời tăng cường cổ động trực quan trên hệ thống pano, băng rôn, màn hình LED, bảng điện tử, cổng thông tin và nền tảng số do đơn vị quản lý.

bo-nhan-dien-nam-dlqqg-2026jpg.jpg
Logo Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cần mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài, ảnh giới thiệu danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch, tour tuyến gắn với giá trị văn hóa truyền thống, qua đó lan tỏa hình ảnh Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước.

Cùng với đó, các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và doanh nghiệp hoạt động quảng cáo có trách nhiệm sử dụng thống nhất bộ nhận diện trong hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; ưu tiên phát trailer Năm Du lịch quốc gia 2026 trên hệ thống màn hình điện tử, góp phần tăng tần suất xuất hiện của sự kiện trong đời sống xã hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý các đơn vị sử dụng đúng mẫu biểu trưng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, không tự ý thay đổi màu sắc, bố cục hoặc kết hợp các yếu tố đồ họa làm sai lệch ý nghĩa nhận diện thương hiệu.

Việc thống nhất bộ nhận diện được kỳ vọng tạo nên chiến dịch truyền thông đồng bộ, nâng cao vị thế du lịch Gia Lai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo đó, logo là biểu trưng cho sự giao thoa hài hòa giữa cao nguyên và biển cả sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập. Hình ảnh các ngọn núi đại diện cho không gian Tây Nguyên, trong đó ngọn núi lớn nhất với phần miệng núi lõm là cách điệu của núi lửa Chư Đăng Ya.

Vòng tròn màu cam mang nét văn hóa cồng chiêng, đồng thời cũng là hình ảnh trống trận Tây Sơn, thể hiện hào khí lịch sử và bản sắc văn hóa Tây Sơn.

Hình ảnh cá voi (cá Ông) – loài linh vật được ngư dân Bình Định tôn kính, đặc biệt là cá voi Bryde thường xuất hiện tại vùng biển địa phương - tượng trưng cho sự che chở, may mắn và mối gắn kết tâm linh với đại dương.

Tên gọi “GIA LAI” được cách điệu với hai chữ A: chữ A đầu tiên lấy cảm hứng từ nhà rông Tây Nguyên, chữ A thứ hai từ cánh buồm, gửi gắm thông điệp về một Gia Lai mới đa trải nghiệm, giàu bản sắc và khát vọng vươn xa.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

Du lịch

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Sản phẩm du lịch Gia Lai tạo ấn tượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Sản phẩm du lịch Gia Lai tạo ấn tượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Du lịch

(GLO)- Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra tại TP. Hà Nội, các sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Mỗi sản phẩm góp phần quảng bá, mời gọi khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia.

60s Gia Lai: Nhơn Hải - Must Go!

60s Gia Lai: Nhơn Hải - Must Go!

60s Gia Lai

(GLO)- Trên cung đường ven biển miền Trung, làng chài Nhơn Hải hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc, đầy sức sống. Không chỉ có biển xanh, nắng vàng, Nhơn Hải còn chứa đựng rất nhiều điều thú vị, chờ đợi du khách đến tận nơi trải nghiệm và cảm nhận.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Du lịch

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Du xuân

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

Tin tức

(GLO)- Tại Hội chợ du lịch Travex 2026 - sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 45 được Philippines đăng cai tổ chức, tỉnh Gia Lai đã quảng bá những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Qua đây, tỉnh mời gọi ASEAN về với địa phương để tham dự Năm Du lịch quốc gia 2026.

null