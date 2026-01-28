(GLO)- Tối 28-1, tại TP. Cebu (Philippines), Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45 đã chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Gia Lai tham dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có Tiến sĩ Kao Kim Hourn - Tổng thư ký ASEAN và Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN.

Ngành du lịch trong khối ASEAN thể hiện sự đoàn kết trong quảng bá du lịch như một điểm đến thống nhất. Ảnh: Đoàn Bình

Với chủ đề "ASEAN: Cùng nhau định hướng tương lai”, Diễn đàn lần này được Philippines đăng cai tổ chức tập trung vào sự phục hồi bền vững và chuyển đổi số trong du lịch; đồng thời, là nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhằm quảng bá du lịch như một điểm đến thống nhất.

Điểm nhấn của Diễn đàn năm nay là Hội chợ du lịch quốc tế Travex. Đây là sự kiện thương mại du lịch - giải trí thường niên và lâu đời nhất của ASEAN, với sự tham gia của ngành du lịch 11 quốc gia thành viên ASEAN gồm: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam.

Một tiết mục nghệ thuật trình diễn tại lễ khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45. Ảnh: Đoàn Bình

Năm nay, Hội chợ du lịch quốc tế Travex thu hút hàng trăm gian hàng từ các cơ quan du lịch quốc gia (NTOs) và doanh nghiệp tư nhân trong khối ASEAN.

Đây không phải là hội chợ dành cho khách tham quan đại trà mà tập trung vào mô hình B2B (Business - to - Business), với hơn 10.000 cuộc hẹn B2B giữa hơn 500 nhà cung cấp (Sellers) từ ASEAN, hàng trăm người mua (Buyers) quốc tế và giới truyền thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch﻿ (thứ 5 từ trái sang) và các thành viên đoàn công tác của tỉnh Gia Lai dự khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45 tại Philippines. Ảnh: Đoàn Bình

Các doanh nghiệp du lịch (khách sạn, lữ hành, vận chuyển) sẽ gặp gỡ trực tiếp đối tác quốc tế thông qua các cuộc hẹn được sắp đặt trước và triển khai nhiều hoạt động như: giới thiệu các tour du lịch mới, xu hướng du lịch bền vững, du lịch MICE (hội thảo, sự kiện) và du lịch di sản đặc trưng của Đông Nam Á.

Được biết, hàng năm, việc đăng cai Diễn đàn du lịch ASEAN được luân phiên giữa các quốc gia thành viên. Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 45 năm sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức tại Malaysia vào năm 1981.