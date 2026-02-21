Tạp chí Anh xếp Cầu Vàng vào top 5 đẹp nhất thế giới

Tạp chí Time Out đánh giá: Những bàn tay đá già cỗi nâng đỡ Cầu Vàng của Việt Nam có thể gợi lên ý nghĩa lịch sử, nhưng điểm du lịch này được tạo ra ở thời đại mạng xã hội.

Con đường đi bộ dài 150 m khai trương năm 2018 và nằm giữa khu nghỉ dưỡng Ba Na Hills trên núi, nhìn ra TP. Đà Nẵng. Du khách có thể đi cáp treo đến cây cầu, một điểm tham quan nằm ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển, bên cạnh những điểm tham quan độc đáo như tàu lượn siêu tốc và biệt thự kiểu Pháp.

Cầu Vàng nằm ở lưng chừng không trung giữa bốn bề núi rừng. Ảnh nguồn Báo Thanh Niên

Cầu Vàng được mệnh danh là cây cầu đặc biệt nhất ở “thành phố của những cây cầu” bởi không bắc qua một dòng sông nào. Cầu nằm trong khu du lịch Sun World Ba Na Hills, trên độ cao hơn 1.400 m, tiệp với thiên nhiên như thể một phần của mây trời. Cầu Vàng được chủ đầu tư Sun Group đặt hàng đơn vị kiến trúc TA Landscape Architecture thiết kế, với yêu cầu tạo nên một lối đi bộ lưng chừng núi, nối từ ga Marseille tới vườn Thiên Thai.

Đây không phải lần đầu Cầu Vàng được vinh danh. Cầu từng nằm trong top đầu danh sách "100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2018" chỉ sau hai tháng ra mắt. Nhật báo nổi tiếng nước Anh, Guardian, đã vinh danh cầu Vàng trong "Top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất thế giới". Tờ tin tức Huffington Post của Mỹ khẳng định đây là "Cây cầu thú vị nhất từng thấy", trong khi Independent cho rằng cầu Vàng là "1 trong 10 cây cầu độc lạ không thể tin nổi trên thế giới". Còn Daily Mail, bình chọn cầu Vàng là một trong 10 kỳ quan mới của thế giới vào tháng 3-2021.