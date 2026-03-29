(GLO)- Nhật Bản đứng đầu danh sách các quốc gia lịch sự nhất thế giới theo một khảo sát từ người dân của 26 quốc gia khác về trải nghiệm cá nhân của họ với phép lịch sự.

Việc bạn cảm thấy được chào đón ở một nơi nào đó phụ thuộc vào thái độ của người dân địa phương và điều này có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn cho trải nghiệm của du khách.

Đó là lý do tại sao nhà cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế Remitly đã thực hiện một số nghiên cứu về những quốc gia lịch sự nhất trên thế giới.

Họ đã khảo sát trên 5.000 người từ 26 quốc gia khác nhau, dựa trên nhận thức của họ về sự lịch sự của bản thân, cũng như những nơi họ đã từng đến và được chào đón bởi những người lịch sự.

Theo đó, 35,15% số người được hỏi mô tả Nhật Bản là một quốc gia lịch sự. Và đất nước này đứng đầu danh sách các quốc gia lịch sự nhất thế giới.

Điều này không có gì ngạc nhiên bởi Nhật Bản có danh tiếng toàn cầu là nơi rất coi trọng sự tôn trọng và hòa hợp xã hội, với ngôn ngữ được xây dựng dựa trên các kính ngữ và việc cúi chào là thông lệ. Có thể ở nhiều nơi trên thế giới, những cử chỉ, hành động đơn giản không nhất thiết phải biến thành nghi thức nhưng với Nhật Bản, đó lại điều cần thiết.

Đứng vị trí thứ hai là Canada với điểm số lịch sự 13,5%, và Vương quốc Anh đứng thứ ba với 6,23%. Hai quốc gia này thực sự có nhiều điểm chung về nhận thức về sự lịch sự của họ - xu hướng xin lỗi quá mức và thường xuyên sử dụng "làm ơn" và "cảm ơn".

Khi giao tiếp, người Canada thường giữ khoảng cách vật lý thoải mái, tránh đứng quá gần người đối diện. Ánh mắt tiếp xúc vừa phải và nụ cười thân thiện là “ngôn ngữ” phổ biến trong văn hóa giao tiếp của họ.

Một điều đặc biệt là người Canada rất tôn trọng quyền riêng tư và không gian cá nhân của người khác. Vì vậy, hãy nhớ gõ cửa trước khi vào phòng người khác và tránh hỏi những câu hỏi quá riêng tư khi làm quen một người bạn mới.

Còn người Anh nổi tiếng trong các nước phương Tây về vẻ lịch lãm, sự hoạt ngôn và phép tắc ứng xử của mình, đặc biệt là thái độ lịch sự của người Anh đối với việc xếp hàng.

Hội Đồng Anh cũng từng thực hiện một thống kê trên 5.000 thanh niên đến từ 5 quốc gia khác nhau cho thấy, khi được hỏi về các điểm tích cực nhất của người Anh, tới 46% cho rằng họ rất lịch sự và biết phép tắc.

Ngoài 3 vị trí hàng đầu trong danh sách 25 quốc gia lịch sự nhất trên thế giới, các quốc gia sau được xếp lần lượt theo thứ tự: Trung Quốc, Đức, Philippines, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Nam Phi, Úc, Thụy Sĩ, Mỹ, Ấn Độ, Ireland, New Zealand, Na Uy, Hà Lan, Thái Lan, Pháp, Brazil, Tây Ban Nha, Bỉ, Ý và Áo.