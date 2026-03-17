Top quốc gia đẹp nhất thế giới gọi tên Việt Nam

(GLO)- Việt Nam được gọi tên trong 28 quốc gia đẹp nhất thế giới và ở vị trí 17 theo bình chọn của Tạp chí du lịch Mỹ CN Traveler.

Hà Nội (Việt Nam) về đêm lung linh sắc màu và đầy chất thơ qua từng góc phố.

Sự góp mặt của dải đất hình chữ S trong bảng xếp hạng này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu. Việt Nam nổi tiếng với danh thắng được UNESCO công nhận như: Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, Thành cổ Huế... và là quốc gia sở hữu cảnh quan trải dài và đa dạng bậc nhất khu vực. Du khách có thể trải nghiệm sự thay đổi liên tục của địa hình và hệ sinh thái từ núi cao, rừng nhiệt đới, ruộng bậc thang cho tới các vịnh biển và đảo nhiệt đới.

Để khẳng định vị trí quốc gia đẹp nhất thế giới, trước đó, Việt Nam có 2 đại diện là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được Tạp chí du lịch nổi tiếng Time Out (Anh) công bố trong danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026. Ngoài ra, Việt Nam cũng lọt top 5 điểm đến được du khách tìm kiếm trong năm 2026; đồng thời cũng là điểm du lịch nhiều nhất của du khách Hàn Quốc trong tháng 2-2026.

"Các thành phố như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, nhưng Việt Nam cũng là thiên đường cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời (hoặc bất cứ ai chỉ đơn giản là thích phong cảnh đẹp). Vịnh Hạ Long nằm ở phía đông bắc, được yêu mến bởi làn nước xanh biếc và những hòn đảo đá vôi trải dài - tất cả đều được bao phủ bởi cây cối nhiệt đới và động vật hoang dã. Ở phía tây bắc, Hà Giang có phong cảnh núi non hùng vĩ ngoạn mục với những thửa ruộng bậc thang dốc đứng và những con đường mòn thơ mộng", CN Traveler giới thiệu về Việt Nam.

Hạ Long Vịnh nổi tiếng với các hòn đảo đẹp như tranh vẽ.

Ngoài Việt Nam, một số quốc gia đẹp nhất thế giới dưới đây cũng vào danh sách bình chọn của CN Traveler:

Trung Quốc:

Trung Quốc đáng nể khi đứng thứ hai thế giới sau Ý về Di sản nhân loại của UNESCO. Trung Quốc là điểm đến hấp dẫn du khách bậc nhất Châu Á với du khách trên toàn thế giới. Với sự đa dạng ấn tượng của hệ sinh thái như bước ra từ những giấc mơ hoang đường nhất của thể loại khoa học viễn tưởng, không thể phủ nhận rằng quốc gia Đông Á này xứng đáng đứng đầu về cảnh quan kỳ vĩ

Hoa Kỳ

Khi kỷ niệm 250 năm ngày thành lập, người ta không khỏi nghĩ rằng Hoa Kỳ vẫn còn rất trẻ so với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, điều thực sự làm nên tự hào của Hoa Kỳ chính là sự giàu có về vẻ đẹp tự nhiên được bảo tồn, vốn đã mất hàng chục triệu năm để hình thành.

Đến Hoa Kỳ là hành trình khám phá đa sắc màu, và là điểm hẹn du lịch mơ ước xứng tầm cho một quốc gia đẹp nhất thế giới.

Pháp

Pháp là nơi đáng sống nhất. Nước Pháp được tạo nên từ những chất liệu của truyện cổ tích và cả những chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết; cánh đồng hoa oải hương, những lâu đài, đường bờ biển dài bất tận... làm nên cuộc sống đầy hương vị.

Pháp là quốc gia đẹp nhất thế giới và là nơi đáng sống nhất.

Nhật Bản

Vẻ đẹp của Nhật Bản là sự hòa quyện tinh tế giữa cảnh quan thiên nhiên bốn mùa có hoa anh đào, lá đỏ và tuyết trắng đặc trưng; và nơi đây được biết đến với nét cổ kính của đền chùa, lâu đài...; bên cạnh là quần đảo Ogasawara cận nhiệt đới có những bãi biển hoang sơ, hoạt động lặn biển và ngắm cá voi tuyệt vời, cùng những khu rừng tràn ngập 195 loài chim quý hiếm.

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh bao gồm: Anh, Wales, Scotland và Bắc Ireland-một loạt các nền văn hóa ấn tượng, đặc trưng riêng biệt. Với nhiều danh lam thắng cảnh, nền văn hóa đa dạng của một quốc gia tốt nhất thế giới như Anh giúp bạn có sự trải nghiệm quý giá và tận hưởng cuộc sống nơi này.

Hy Lạp đầy bí ẩn cùng nền văn hóa đặc sắc khiến bao người tò mò về một quốc gia đẹp nhất thế giới.

Hy Lạp

Là một quốc gia có đường bờ biển lớn nhất khu vực châu Âu với kiến trúc của Athens và những cảnh biển tuyệt đẹp của Santorini, Hy Lạp còn có khung cảnh ngoạn mục với hơn 6.000 đảo nhỏ.

Hy Lạp đầy bí ẩn cùng nền văn hóa đặc sắc nơi đây chính là điều thú vị khiến bao người tò mò về một quốc gia đẹp nhất thế giới.

Còn các quốc gia sau trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới: Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Nam Phi, Namibia, Peru, Argentina, Costa Rica, New Zealand, Bolivia, Croatia, Iceland, Na Uy và Nepal, Úc, Brazil, Ấn Độ, Canada, Colombia, Indonesia và Tanzania.