Top 4 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á có tên Việt Nam

PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, ISEAS)

(GLO)- Theo khảo sát mới nhất của Viện ISEAS - Yusof Ishak (Singapore), tại khu vực Đông Nam Á, cùng với Thái Lan, Singapore và Malaysia, Việt Nam là quốc gia thứ 4 được người dân trong khu vực lựa chọn nhiều nhất để du lịch, làm việc và sinh sống.

Theo kết quả khảo sát, trong khi Singapore dẫn đầu về nơi sinh sống và làm việc, Thái Lan là quốc gia được yêu thích nhất khi nói đến du lịch thì Việt Nam giữ vị trí cao trong nhóm các nước được yêu thích cho cả nhu cầu du lịch lẫn sinh sống.

Việt Nam là một trong 4 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Phương Vi

Báo cáo cũng cho thấy người dân tại 5 nền kinh tế lớn nhất ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đều thể hiện xu hướng ưu tiên du lịch nội địa ở mức cao. 85,7% người Thái được hỏi cho biết họ vẫn muốn du lịch trong nước hơn là ra nước ngoài.

Khảo sát năm nay được thực hiện trong vòng 6 tuần (từ ngày 5-1 đến 20-2) với hơn 2.000 người, là chuyên gia, học giả, giới doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Phần cuối cùng trong khảo sát cung cấp kết quả về lựa chọn nơi sinh sống, làm việc và du lịch của người dân trong khu vực.

Bình yên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Giữa núi non trùng điệp, cánh đồng Ngô Sơn hiện lên như một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng với những ruộng lúa vàng óng, núi non hùng vĩ và nhịp sống bình yên của người dân vùng cao nguyên. Nơi đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên thanh bình.

Du lịch nhiều địa phương khởi sắc khi đạt doanh thu từ 500 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 4 ngày tạo điều kiện cho người dân lên kế hoạch cho các chuyến du lịch dài ngày. Nhờ đó, nhiều địa phương có danh lam thắng cảnh đẹp cùng nhiều hoạt động hấp dẫn đã đạt doanh thu từ 500 tỷ đồng trở lên, khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Chạm vào tháng Tư miền Bắc

(GLO)- Rời phố núi Pleiku đầy nắng gió, tôi mang theo dư vị đại ngàn để chạm vào một miền xuân đã chín, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi, sâu lắng.

VITM 2026: Cơ hội thúc đẩy quảng bá, liên kết và phát triển du lịch bền vững

(GLO)- Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam 2026 (VITM 2026) đã khai mạc sáng 10-4 tại TP. Hà Nội. Sự kiện mở ra cơ hội kết nối, quảng bá và xúc tiến du lịch cho các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước.