Top 4 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á có tên Việt Nam

(GLO)- Theo khảo sát mới nhất của Viện ISEAS - Yusof Ishak (Singapore), tại khu vực Đông Nam Á, cùng với Thái Lan, Singapore và Malaysia, Việt Nam là quốc gia thứ 4 được người dân trong khu vực lựa chọn nhiều nhất để du lịch, làm việc và sinh sống.

Theo kết quả khảo sát, trong khi Singapore dẫn đầu về nơi sinh sống và làm việc, Thái Lan là quốc gia được yêu thích nhất khi nói đến du lịch thì Việt Nam giữ vị trí cao trong nhóm các nước được yêu thích cho cả nhu cầu du lịch lẫn sinh sống.

Việt Nam là một trong 4 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Phương Vi

Báo cáo cũng cho thấy người dân tại 5 nền kinh tế lớn nhất ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đều thể hiện xu hướng ưu tiên du lịch nội địa ở mức cao. 85,7% người Thái được hỏi cho biết họ vẫn muốn du lịch trong nước hơn là ra nước ngoài.

Khảo sát năm nay được thực hiện trong vòng 6 tuần (từ ngày 5-1 đến 20-2) với hơn 2.000 người, là chuyên gia, học giả, giới doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Phần cuối cùng trong khảo sát cung cấp kết quả về lựa chọn nơi sinh sống, làm việc và du lịch của người dân trong khu vực.