Đại sứ Du lịch Greg Norman kể chuyện Việt Nam ra thế giới

(GLO)- Kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới, định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trong mắt du khách quốc tế là mục tiêu trong chiến dịch quảng bá du lịch cho 34 tỉnh, thành của Đại sứ Du lịch Greg Norman.

Theo đó, nằm trong kế hoạch xúc tiến du lịch quốc gia do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, chiến dịch quảng bá du lịch cho 34 tỉnh, thành Việt Nam của Đại sứ Du lịch Greg Norman là sáng kiến quan trọng nhằm từng bước đưa Việt Nam tiến gần hơn đến vị thế điểm đến golf hàng đầu trên thế giới.

Đại sứ Greg Norman viết về chiến dịch quảng bá vẻ đẹp Việt Nam trên trang Facebook cá nhân.

Trên trang cá nhân, Đại sứ Greg Norman viết: Với tư cách là Đại sứ Du lịch Việt Nam, tôi rất hào hứng được ra mắt chiến dịch du lịch mới của đất nước: "34 điểm đến trong 34 tháng". Trong ba năm tới, tôi sẽ giới thiệu vẻ đẹp kinh ngạc, nền văn hóa đặc sắc, những sân golf đẳng cấp và lòng hiếu khách nồng hậu – những điều đã giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Từ những sân golf "phải chơi", những thắng cảnh "phải đến", cho tới những món đặc sản địa phương "phải thử", tôi đang rất nóng lòng được đưa các bạn đồng hành trong hành trình đi qua cả 34 tỉnh thành này”.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), Đại sứ Du lịch Greg Norman đã triển khai quảng bá cho 7/34 tỉnh, thành phố, tương đương hơn 20% kế hoạch trong cả nhiệm kỳ, các bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận trên các nền tảng số. Trung bình mỗi bài đạt từ 1.500 đến 3.000 lượt tiếp cận, cùng hàng trăm lượt tương tác; trong đó có những bài nổi bật vượt mốc 3.000 lượt tiếp cận và hơn 300 lượt tương tác.

Trang Facebook cá nhân của Greg Norman có hơn 164.000 người theo dõi.

Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh được đăng tải không chỉ đơn thuần là chia sẻ cá nhân, mà là một mắt xích trong tổng thể chiến dịch truyền thông bài bản. Từ việc tham gia các sự kiện golf quốc tế, kết nối cộng đồng golfer, đến nội dung truyền thông trên nền tảng số, giúp Việt Nam xuất hiện nhất quán và chuyên nghiệp trên bản đồ du lịch toàn cầu.