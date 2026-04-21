Đại sứ Du lịch Greg Norman kể chuyện Việt Nam ra thế giới

Theo đó, nằm trong kế hoạch xúc tiến du lịch quốc gia do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, chiến dịch quảng bá du lịch cho 34 tỉnh, thành Việt Nam của Đại sứ Du lịch Greg Norman là sáng kiến quan trọng nhằm từng bước đưa Việt Nam tiến gần hơn đến vị thế điểm đến golf hàng đầu trên thế giới.
Trên trang cá nhân, Đại sứ Greg Norman viết: Với tư cách là Đại sứ Du lịch Việt Nam, tôi rất hào hứng được ra mắt chiến dịch du lịch mới của đất nước: "34 điểm đến trong 34 tháng". Trong ba năm tới, tôi sẽ giới thiệu vẻ đẹp kinh ngạc, nền văn hóa đặc sắc, những sân golf đẳng cấp và lòng hiếu khách nồng hậu – những điều đã giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Từ những sân golf "phải chơi", những thắng cảnh "phải đến", cho tới những món đặc sản địa phương "phải thử", tôi đang rất nóng lòng được đưa các bạn đồng hành trong hành trình đi qua cả 34 tỉnh thành này”.
Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), Đại sứ Du lịch Greg Norman đã triển khai quảng bá cho 7/34 tỉnh, thành phố, tương đương hơn 20% kế hoạch trong cả nhiệm kỳ, các bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận trên các nền tảng số. Trung bình mỗi bài đạt từ 1.500 đến 3.000 lượt tiếp cận, cùng hàng trăm lượt tương tác; trong đó có những bài nổi bật vượt mốc 3.000 lượt tiếp cận và hơn 300 lượt tương tác.
Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh được đăng tải không chỉ đơn thuần là chia sẻ cá nhân, mà là một mắt xích trong tổng thể chiến dịch truyền thông bài bản. Từ việc tham gia các sự kiện golf quốc tế, kết nối cộng đồng golfer, đến nội dung truyền thông trên nền tảng số, giúp Việt Nam xuất hiện nhất quán và chuyên nghiệp trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Greg Norman từng giữ vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 và được đánh giá là người góp phần nâng tầm vị thế du lịch golf Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.
Ông giúp Việt Nam 8 năm liên tiếp được bình chọn là “Điểm đến golf tốt nhất châu Á” và lần đầu tiên giành danh hiệu “Điểm đến golf tốt nhất thế giới” năm 2021 do World Golf Awards trao tặng.
Trong nhiệm kỳ trước, Greg Norman tham gia nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam; chia sẻ trải nghiệm tại Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội có lượng theo dõi lớn; kết nối các hãng truyền thông quốc tế như CNN, CNBC, Golf Digest… quảng bá du lịch Việt Nam.
Ông còn là kiến trúc sư thiết kế nhiều sân golf tiêu chuẩn quốc tế trong nước như The Bluffs Hồ Tràm, KN Golf Links Cam Ranh, Dragon Golf Links…
Ngoài lĩnh vực golf, ông còn hỗ trợ xúc tiến du lịch di sản, ẩm thực và các sản phẩm đặc thù khác của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.