Đà Nẵng xếp thứ 2 top điểm đến tuyệt nhất châu Á cho mùa hè

(GLO)- Danh sách “The Best Places to Visit in Asia This Summer” do Lonely Planet (một nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng) vừa công bố đã xếp TP. Đà Nẵng ở vị trí thứ 2.

Theo Lonely Planet, Đà Nẵng là “thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời” với các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước, phù hợp cho các trải nghiệm biển mùa hè.

Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng còn gây ấn tượng nhờ hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và nghỉ dưỡng. Các điểm đến tại Đà Nẵng không quá cách xa nhau nên du khách có thể dễ dàng tham gia vào một hành trình tuy ngắn nhưng nhiều chiều sâu.

Đà Nẵng vẫn được mệnh danh là “thành phố đáng sống”. Sau sáp nhập, không gian của Đà Nẵng đã được mở rộng hơn không chỉ về mặt địa lý mà còn cả về bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa cũng như tiềm năng phát triển du lịch nổi trội.

Danh sách của Lonely Planet còn có sự góp mặt của nhiều điểm đến khác như Busan (Hàn Quốc), Singapore, Shimla (Ấn Độ), Bali (Indonesia), Almaty (Kazakhstan), hay Sendai (Nhật Bản).