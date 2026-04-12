Hệ sinh thái di sản Gia Lai: Từ nền tảng văn hóa đến động lực phát triển

TS. VÕ MINH HẢI (Trường Đại học Quy Nhơn)
(GLO)- Tỉnh Gia Lai ngày nay với không gian rừng - biển đặc thù đang đứng trước yêu cầu cấp thiết. Đó là xây dựng một hệ sinh thái di sản liên hoàn, nhằm chuyển hóa các giá trị văn hóa, thiên nhiên thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Không gian di sản liên hoàn

Gia Lai đang sở hữu một cấu trúc di sản đặc biệt hiếm có, trải dài từ cao nguyên xuống duyên hải, kết nối giữa thiên nhiên và văn hóa, giữa vật thể và phi vật thể.

Ở tầng di sản thiên nhiên, các không gian như Kon Hà Nừng, Kon Ka Kinh không chỉ là vùng lõi đa dạng sinh học, mà còn là nơi lưu giữ mạch sống văn hóa của cộng đồng bản địa với cồng chiêng, sử thi, lễ hội. Xuôi về phía Đông tỉnh, đầm Thị Nại, lại mở ra một hệ sinh thái đầm phá - duyên hải giàu tiềm năng, gắn với lịch sử giao thương lâu đời.

Ở tầng di sản vật thể, có thể nhận diện rõ các trục lịch sử - văn hóa như Tây Sơn thượng đạo - hạ đạo, các di chỉ khảo cổ như Rộc Tưng, cùng hệ thống đình làng, chùa chiền, làng cổ. Đây là những ký ức vật chất phản ánh tiến trình hình thành và phát triển của vùng đất.

Trong khi đó, tầng di sản phi vật thể chính là linh hồn của toàn bộ hệ thống di sản, với võ cổ truyền Bình Định, hát bội, bài chòi, không gian cồng chiêng của cộng đồng Bahnar và Jrai, cùng nhiều làng nghề truyền thống… là những thực hành văn hóa sống được cộng đồng duy trì qua nhiều thế hệ.

he-sinh-thai-di-san-gia-lai.jpg
Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức cuối tháng 3 vừa qua. Ảnh: Hoài Thu

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, các giá trị di sản vẫn chưa được tổ chức thành một chỉnh thể phát triển. Di sản thiên nhiên còn tách rời trải nghiệm văn hóa, hệ thống di tích lịch sử chưa gắn chặt với giáo dục và các loại hình nghệ thuật cũng như làng nghề chưa trở thành sản phẩm kinh tế rõ nét.

Điều này phản ánh một hạn chế mang tính hệ thống: Di sản vẫn chủ yếu được tiếp cận theo hướng “bảo tồn đơn lẻ”, chưa được đặt trong một cấu trúc liên kết.

Trong khi đó, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ, phát triển nhanh và bền vững phải dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm.

Cùng với đó, trong định hướng phát triển KT- XH của tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh mô hình phát triển “rừng - biển”, lấy du lịch sinh thái - văn hóa và liên kết vùng làm trục động lực.

Những định hướng này cho thấy, việc xây dựng hệ sinh thái di sản không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa chiến lược phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Từ bảo tồn sang phát triển theo tư duy mới

Hệ sinh thái di sản cần được hiểu không chỉ là tập hợp các giá trị, mà là một cấu trúc vận hành, trong đó di sản - cộng đồng - công nghệ - giáo dục - du lịch - kinh tế sáng tạo cùng tương tác để tạo ra giá trị gia tăng. Trong cấu trúc đó, mỗi loại hình di sản đều có thể được “kích hoạt” và chuyển hóa thành nguồn lực phát triển.

Di sản võ cổ truyền không chỉ bảo tồn qua thi đấu, biểu diễn, mà có thể trở thành sản phẩm du lịch và đào tạo trải nghiệm. Hát bội, bài chòi không chỉ tồn tại trong lễ hội, mà có thể được sân khấu hóa, số hóa và đưa vào giáo dục.

Các làng nghề truyền thống không chỉ sản xuất thủ công, mà có thể tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế di sản. Các tài nguyên tự nhiên có thể trở thành những điểm đến văn hóa - sinh thái có chiều sâu.

Điểm mấu chốt của hệ sinh thái này là tổ chức theo tính liên vùng, hình thành một trục kết nối từ cao nguyên xuống biển: Kon Ka Kinh - Kon Hà Nừng qua Rộc Tưng, Tây Sơn thượng đạo đến các làng nghề ở khu vực An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát và kết thúc ở đầm Thị Nại.

Trên trục đó, các di sản phi vật thể như võ cổ truyền, hát bội, bài chòi đóng vai trò sợi dây kết nối, tạo nên trải nghiệm xuyên suốt và bản sắc riêng.

21.jpg
Nhà trưng bày Tây Sơn thượng đạo (phường An Khê). Ảnh: H.T

Cách tiếp cận này cũng chính là sự cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Đảng. Trong bối cảnh đó, để hệ sinh thái di sản thực sự vận hành hiệu quả, Gia Lai cần triển khai một số giải pháp nền tảng như quy hoạch không gian di sản liên vùng gắn với các trục giao thông chiến lược, đẩy mạnh số hóa và xây dựng bản đồ di sản, phát triển kinh tế di sản gắn với du lịch và công nghiệp sáng tạo; đưa di sản vào giáo dục và phát huy vai trò của cộng đồng - chủ thể sáng tạo và gìn giữ di sản.

Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển, các tỉnh, thành trong nước ngày càng chuyển từ “tài nguyên cứng” sang “tài nguyên mềm”, bản sắc văn hóa đã trở thành một nguồn lực chiến lược. Gia Lai, với sự hội tụ của nhiều giá trị di sản đang có đầy đủ điều kiện để xây dựng một hệ sinh thái di sản mang tính đặc thù.

Vấn đề cốt lõi không còn là có bao nhiêu di sản, mà là tổ chức và vận hành di sản như thế nào. Khi các giá trị này được kết nối bằng tư duy hệ sinh thái và được kích hoạt bằng công nghệ, di sản sẽ chuyển hóa từ trạng thái tĩnh sang động, từ ký ức thành tài sản.

Đây chính là con đường để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững và phát triển trên nền tảng văn hóa, bằng động lực đổi mới sáng tạo, hướng tới một mô hình phát triển mang đậm bản sắc riêng trong không gian vùng Tây Nguyên - duyên hải miền Trung.

Tin liên quan

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Di sản tư liệu chùa Thập Tháp: hiện trạng, giá trị và triển vọng” tổ chức sáng 4-4 tại Trường ĐH Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hội thảo khoa học về di sản tư liệu chùa Thập Tháp

(GLO)- Sáng 4-4, tại Trường ĐH Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Viện Triết học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với nhà trường tổ chức hội thảo khoa học “Di sản tư liệu chùa Thập Tháp: Hiện trạng, giá trị và triển vọng”.

Có thể bạn quan tâm

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Thời sự - Bình luận

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Thời sự - Bình luận

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Thời sự - Bình luận

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Thời sự - Bình luận

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

null