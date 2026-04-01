Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đỉnh Kon Ka Kinh được mệnh danh là “nóc nhà Gia Lai” nằm trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, một trong hai vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sở hữu “danh hiệu kép” hiếm quý: Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Vườn Di sản ASEAN. Hành trình chinh phục đỉnh núi này không chỉ là thử thách về thể lực, mà còn là chuyến du hành vào “kho báu xanh” ẩn mình giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

Nơi đây lưu giữ những giá trị độc nhất vô nhị: Từ quần thể 6 cây đa cổ thụ vừa được vinh danh Cây Di sản Việt Nam, đến hàng nghìn gốc pơ mu trăm tuổi sừng sững ở độ cao trên 1.400 m. Sở hữu nguồn gen động - thực vật đặc hữu quý hiếm, Kon Ka Kinh được các nhà khoa học trong nước và quốc tế xác định là khu vực ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học hàng đầu tại Việt Nam.

Với sự tâm huyết của Ban Quản lý Vườn và các đơn vị lữ hành chuyên nghiệp, những cung đường trekking mạo hiểm đã được khai mở bài bản ở đây.

“Linh hồn” của rừng nguyên sinh

Nếu Kon Ka Kinh mang vẻ đẹp của những đỉnh cao đầy thách thức, thì Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng - vùng lõi còn lại của cao nguyên Kon Hà Nừng - lại là một bản hòa ca của nước và cây rừng. Thác K50 (thác Hang Én) - nằm trong lõi khu bảo tồn như một dải lụa trắng xóa vắt ngang rừng già, được chuyên trang The Local Vietnam xếp vị trí thứ 2 trong Top 10 thác nước đẹp nhất Việt Nam.

Vẻ đẹp kỳ vĩ này cũng đã được Cục Du lịch Quốc gia lựa chọn làm hình ảnh đại diện quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh P4G (tháng 4-2025).

Thác K50 (Hang Én) nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Phạm Quý

Kon Chư Răng còn là “kho dược liệu” khổng lồ với hơn hàng trăm loài cây thuốc quý. Anh H’vinh Nút, một hướng dẫn viên người địa phương tại làng Đăk Asêl (xã Sơn Lang), hào hứng chia sẻ: “Bên cạnh việc trekking thác K50, nhiều du khách

rất thích tour trải nghiệm thu hái dược liệu cùng người dân địa phương. Đó là cách để họ thực sự kết nối với rừng”.

Không chỉ thu hút du khách trong nước, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng còn là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách quốc tế yêu thích trải nghiệm du lịch chậm, gắn kết cùng cộng đồng bản địa và khám phá những bí ẩn sâu thẳm trong rừng nguyên sinh.

Anh Vitor (du khách Pháp) chia sẻ: “Điều hấp dẫn nhất ở đây là các bạn vẫn giữ được rừng. Thiên nhiên rất nguyên sơ, không khí trong lành, nhiều thác nước đẹp và hùng vĩ. Chúng tôi được người bản địa dẫn đi, kể chuyện, giải thích mọi thứ trong rừng”. Trong khi đó, chị Bandera Julia Anna (du khách Ba Lan) lại ấn tượng bởi văn hóa bản địa: “Sự chân thành, cởi mở của người dân và ẩm thực độc đáo như rượu cần, các món ăn từ dược liệu rừng đã mang lại một trải nghiệm ấm áp và khó quên”.

Trụ cột của “du lịch xanh” bền vững

Những năm gần đây, các tuyến trekking tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng không ngừng được hoàn thiện. Hành trình không còn là thử thách dành riêng cho dân chuyên nghiệp, mà mở ra cả cho những du khách có đủ thể lực và tình yêu với thiên nhiên. Bên cạnh trekking, nhiều trải nghiệm mới cũng hình thành: Khám phá thác, tìm hiểu dược liệu rừng, sống cùng cộng đồng địa phương.

Cao nguyên Kon Hà Nừng được định vị như một trụ cột trong chiến lược phát triển du lịch xanh của Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong chuyến khảo sát gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Kon Ka Kinh nói riêng và toàn bộ Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng không chỉ là tài sản của địa phương mà còn là giá trị của nhân loại. Định hướng đặt ra đưa Kon Hà Nừng thành thương hiệu du lịch sinh thái tầm cỡ quốc tế đồng thời gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, qua đó thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Từ thực tiễn khai thác các tuyến trải nghiệm, cùng những giá trị sinh thái và văn hóa đặc sắc, Kon Hà Nừng đang dần được định vị như một trụ cột trong chiến lược phát triển du lịch xanh của Gia Lai. Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai, du lịch sinh thái đang được định vị là “sản phẩm chiến lược” trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Hiệp hội định hướng DN khai thác các giá trị bền vững như không gian văn hóa cồng chiêng, hệ sinh thái rừng và cảnh quan thiên nhiên tại 2 vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng, qua đó hình thành những sản phẩm du lịch xanh xứng tầm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Gia Lai.