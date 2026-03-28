Phường Quy Nhơn công bố Giải thưởng “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026-2028”

(GLO)- Sáng 28-3, tại Quảng trường Chiến thắng, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ công bố Giải thưởng “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026-2028”. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Tại buổi lễ, phường Quy Nhơn vinh dự đón nhận bằng khen công nhận danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026-2028”.

Đây là một trong những danh hiệu uy tín nhằm tôn vinh các địa phương đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, không gian xanh, hạ tầng đô thị và an toàn du lịch.

Trước đó, vào các năm 2020 và 2024, Quy Nhơn đã 2 lần liên tiếp đạt danh hiệu "Đô thị du lịch sạch ASEAN". Việc tiếp tục được vinh danh cho thấy nỗ lực bền bỉ của chính quyền, người dân địa phương trong quản lý môi trường đô thị, phát triển không gian xanh và xây dựng điểm đến du lịch an toàn, thân thiện.

UBND phường Quy Nhơn đón nhận bằng khen công nhận danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026-2028”. Ảnh: Quốc Vương

Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao uy tín của Quy Nhơn trên bản đồ du lịch khu vực, giải thưởng còn tạo động lực để tỉnh Gia Lai đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, hướng tới tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng trong khuôn khổ chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.

Báo Người Lao Động tặng 5.000 cờ Tổ quốc cho phường Quy Nhơn. Ảnh: Bình Dương

Tại chương trình, phường Quy Nhơn cũng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường lần thứ I với sự tham gia của gần 500 vận động viên đến từ 63 khu phố, tranh tài ở 5 môn thi đấu.

Đại hội nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời tuyển chọn lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

Vận động viên tham gia chạy việt dã trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao phường Quy Nhơn lần thứ I. Ảnh: Bình Dương

Sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu được triển khai, trong đó có giải chạy việt dã, tạo không khí sôi nổi, gắn kết giữa thể thao và quảng bá hình ảnh đô thị du lịch sạch Quy Nhơn.