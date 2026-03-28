Tổng duyệt chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 27-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Sân khấu tráng lệ của lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dự buổi tổng duyệt có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Cục, Vụ, Viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Ngoài ra, hàng ngàn người dân và du khách cũng tập trung xung quanh khu vực tổ chức sự kiện để theo dõi buổi tổng duyệt.

Các đại biểu tham dự buổi tổng duyệt. Ảnh: Đức Thụy

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, gồm 4 chương liên hoàn: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh.

Không gian nghệ thuật được xây dựng như một bức tranh chuyển động liên tục kể về vùng đất Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Dũng

Với sân khấu hoành tráng, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, quy mô, chương trình nghệ thuật khai màn thực sự mãn nhãn, đem lại sự thích thú cho đông đảo người theo dõi. Bên cạnh đó, với sự hòa điệu giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật biểu diễn hiện đại, chương trình nghệ thuật đã kể về một hành trình đầy sống động, kết nối từ sức sống mãnh liệt của đại ngàn đến không gian rộng lớn nơi biển cả. Các lớp diễn mang tính biểu trưng cho sự khởi nguyên của sự sống, dòng chảy văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất thực sự gây ấn tượng cho người xem.

Hiệu ứng sân khấu và chuyển động làm trục dẫn dắt, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống đã tạo nên một chương trình mãn nhãn. Ảnh: Đức Thụy

Các nghệ sĩ trẻ V-pop cũng khuấy động sân khấu buổi tổng duyệt hết sức sôi nổi, hấp dẫn bằng nhiều bản hit. Các tiết mục như được nâng cấp bằng hệ thống ánh sáng, hiệu ứng và chuyển động sân khấu quy mô lớn, tạo nên trải nghiệm trình diễn đa giác quan.

Các nghệ sĩ trẻ khuấy động sân khấu bằng những bản hit được hòa âm, phối khí đỉnh cao. Ảnh: Đức Thụy

Kết thúc buổi tổng duyệt, Ban tổ chức đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh một số chi tiết chưa hợp lý nhằm hoàn thiện chương trình, sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc chính thức.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao công tác tổ chức và chương trình lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Sáng

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao công tác tổ chức và chương trình lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Chương trình đã chắt lọc những tinh hoa, đặc sắc của tỉnh Gia Lai với nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và những hơi thở thời đại trong một thời lượng vừa vặn và được sân khấu hóa rất liền mạch, hiệu quả.

Hàng ngàn người dân và du khách đến xem buổi tổng duyệt. Ảnh: Phương Vi

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hồ An Phong cũng góp ý các tiết mục cần phải tạo được sự tương tác với khán giả hơn nữa để chương trình thực sự tạo ra không gian gần gũi, vui tươi của một lễ hội. Để chương trình chính thức thành công tốt đẹp thì cần lưu ý về những phương án đảm bảo an toàn cho sự kiện tập trung đông người cũng như các điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho du khách nói chung và khán giả tham gia lễ khai mạc nói riêng.

Clip: Tổng duyệt lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Thực hiện: Thanh Sáng

Chương trình lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối 28-3. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV8, nối sóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các Báo và phát thanh, truyền hình trong cả nước.

Dòng sự kiện: Đại ngàn chạm biển xanh

