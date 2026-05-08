12 võ sĩ Gia Lai góp mặt tại Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026

(GLO)- Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 17-5 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai (phường Cam Đường). Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai góp mặt với 2 huấn luyện viên và 12 võ sĩ.

Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026 quy tụ hơn 300 tay đấm đến từ 27 đoàn của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 54 hạng cân.

Các võ sĩ Gia Lai tranh tài Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026. Ảnh: H.V

Các võ sĩ thi đấu theo 2 nhóm tuổi: 17-18 và 19-40. Trong đó, nhóm tuổi 17-18 tổ chức thi đấu 14 hạng cân nam từ trên 44 kg tới trên 92 kg và 13 hạng cân nữ từ trên 42 kg đến trên 81 kg. Ở nhóm tuổi 19-40, các võ sĩ tranh tài ở 14 hạng cân nam từ trên 44 kg đến trên 92 kg và 13 hạng cân nữ từ trên 42 kg đến trên 81 kg.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các võ sĩ trên cả nước được kiểm tra trình độ chuyên môn, đồng thời hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.​