12 võ sĩ Gia Lai góp mặt tại Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 17-5 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai (phường Cam Đường). Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai góp mặt với 2 huấn luyện viên và 12 võ sĩ.

Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026 quy tụ hơn 300 tay đấm đến từ 27 đoàn của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 54 hạng cân.

Các võ sĩ Gia Lai tranh tài Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026. Ảnh: H.V

Các võ sĩ thi đấu theo 2 nhóm tuổi: 17-18 và 19-40. Trong đó, nhóm tuổi 17-18 tổ chức thi đấu 14 hạng cân nam từ trên 44 kg tới trên 92 kg và 13 hạng cân nữ từ trên 42 kg đến trên 81 kg. Ở nhóm tuổi 19-40, các võ sĩ tranh tài ở 14 hạng cân nam từ trên 44 kg đến trên 92 kg và 13 hạng cân nữ từ trên 42 kg đến trên 81 kg.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các võ sĩ trên cả nước được kiểm tra trình độ chuyên môn, đồng thời hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.​

Đào Hà Tâm Du: Tay đấm trẻ triển vọng của boxing Gia Lai

(GLO)- Những thành quả võ sĩ trẻ Đào Hà Tâm Du đạt được trong thời gian qua (nổi bật là 4 tấm huy chương vàng liên tiếp ở các giải trẻ quốc gia) cho thấy rõ bản lĩnh thi đấu, phong độ cũng như tiềm năng phát triển lâu dài trên con đường thể thao chuyên nghiệp. 

Gia Lai: Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền.

(GLO)- Võ cổ truyền Bình Định hôm nay đang được làm mới bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và hình thức biểu diễn. Sự kết hợp ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn mới mẻ với công chúng, du khách và thêm hướng tiếp cận sinh động cho di sản võ học trong đời sống đương đại.

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

