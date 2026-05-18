2 võ sĩ Gia Lai tranh tài tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á

(GLO)- Tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đơn vị có 2 vận động viên (VĐV) có tên trong đội tuyển Taekwondo quốc gia tranh tài tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á năm 2026.

Giải Vô địch Taekwondo châu Á tổ chức tại Mông Cổ từ ngày 18 đến 25-5, quy tụ các VĐV taekwondo hàng đầu của châu Á. Tại giải này, đội tuyển Việt Nam tham gia với 15 VĐV.

Cặp chị em song sinh Mai và Loan (bìa trái) có cơ hội thi đấu ở Giải Vô địch Taekwondo châu Á. Ảnh: Đức Nhật

Trong số này có 2 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku là cặp chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan. Mai sẽ thi đấu ở nội dung đối kháng hạng cân 46 kg, còn Loan thi đấu ở hạng cân 49 kg.

Ngoài ra, Gia Lai cũng có 1 huấn luyện viên tham gia đội tuyển Việt Nam tại giải này là ông Nguyễn Đức Nhật (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku).

Đây là giải đấu quan trọng giúp các VĐV tích điểm để chuẩn bị cho ASIAD 20 sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 9-2026.