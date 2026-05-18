2 võ sĩ Gia Lai tranh tài tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đơn vị có 2 vận động viên (VĐV) có tên trong đội tuyển Taekwondo quốc gia tranh tài tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á năm 2026.

Giải Vô địch Taekwondo châu Á tổ chức tại Mông Cổ từ ngày 18 đến 25-5, quy tụ các VĐV taekwondo hàng đầu của châu Á. Tại giải này, đội tuyển Việt Nam tham gia với 15 VĐV.

Cặp chị em song sinh Mai và Loan (bìa trái) có cơ hội thi đấu ở Giải Vô địch Taekwondo châu Á. Ảnh: Đức Nhật

Trong số này có 2 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku là cặp chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan. Mai sẽ thi đấu ở nội dung đối kháng hạng cân 46 kg, còn Loan thi đấu ở hạng cân 49 kg.

Ngoài ra, Gia Lai cũng có 1 huấn luyện viên tham gia đội tuyển Việt Nam tại giải này là ông Nguyễn Đức Nhật (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku).

Đây là giải đấu quan trọng giúp các VĐV tích điểm để chuẩn bị cho ASIAD 20 sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 9-2026.

Sôi nổi phong trào tập luyện, thi đấu taekwondo

(GLO)- Những năm qua, phong trào tập luyện taekwondo trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển mạnh. Nhiều câu lạc bộ (CLB) tích cực tham gia và đạt thành tích cao tại các giải đấu, cung cấp nguồn vận động viên chất lượng cho đội tuyển taekwondo tỉnh.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Hào hứng tập luyện tham gia sân chơi "Võ nhạc"

(GLO)- Nhiều câu lạc bộ taekwondo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực tập luyện để tham gia Hội thi “Võ nhạc” năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo tỉnh phối hợp với Đoàn phường Pleiku tổ chức. Những bài biểu diễn được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến nhiều phần thi hấp dẫn.

