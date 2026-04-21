Sôi nổi phong trào tập luyện, thi đấu taekwondo

(GLO)- Những năm qua, phong trào tập luyện taekwondo trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển mạnh. Nhiều câu lạc bộ (CLB) tích cực tham gia và đạt thành tích cao tại các giải đấu, cung cấp nguồn vận động viên chất lượng cho đội tuyển taekwondo tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 35 CLB taekwondo đang hoạt động với hơn 3.200 võ sinh. Tại các CLB, võ sinh được đào tạo bài bản dưới sự hướng dẫn của đội ngũ huấn luyện viên (HLV) có trình độ chuyên môn cao.

CLB Taekwondo Phước Mỹ (phường Quy Nhơn Nam) là điểm sáng trong phong trào tập luyện trên địa bàn phía Đông tỉnh. Anh Lê Minh Tấn - HLV của CLB, hiện là giáo viên Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) đã gắn bó với taekwondo từ nhỏ. Vượt qua những khó khăn, anh quyết tâm thành lập CLB năm 2015 nhằm khuyến khích nhiều học sinh tập luyện taekwondo.

Quá trình hoạt động, CLB nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ người dân, chính quyền địa phương cũng như Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Đến nay, CLB có gần 70 võ sinh tập luyện thường xuyên, chủ yếu là học sinh THCS.

Theo anh Tấn, các buổi tập của CLB chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật, đồng thời luôn định hướng võ sinh phát triển theo thế mạnh ở các nội dung quyền hoặc đối kháng.

CLB Taekwondo Phước Mỹ giành giải nhì toàn đoàn nội dung đối kháng Giải Taekwondo Seung Ri mở rộng tại TP. Đà Nẵng năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Nhằm tạo cơ hội cho võ sinh cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, CLB tích cực tham gia các giải và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm 2024, CLB giành 1 HCB tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia; 1 HCB tại Giải vô địch Taekwondo các CLB quốc tế.

Năm 2025, CLB giành 1 HCĐ tại Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á… Đến nay, CLB đóng góp 4 VĐV cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, trong đó có 1 VĐV được triệu tập vào đội tuyển taekwondo trẻ quốc gia.

“CLB đã khẳng định uy tín và chất lượng. Các bậc phụ huynh yên tâm khi con em có môi trường rèn luyện lành mạnh, có cơ hội thi đấu và phát triển lên các đội tuyển cấp cao hơn. Đây là động lực để CLB tiếp tục phát triển trong thời gian tới” - anh Tấn chia sẻ.

Phong trào tập luyện taekwondo phát triển sôi nổi ở khu vực phía Tây tỉnh những năm qua là nhờ nhiều điểm đào tạo nổi bật, trong đó có CLB Taekwondo Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất) thành lập năm 2016; CLB Taekwondo xã Biển Hồ thành lập năm 2017, được HLV Nguyễn Thanh Phong (xã Biển Hồ) tâm huyết gầy dựng.

Anh Phong cũng gắn bó tập luyện taekwondo từ thời học sinh. Cách đây hơn 20 năm, khi đang là sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), ngoài thời gian học tập, anh Phong tham gia làm trợ lý huấn luyện tại một CLB taekwondo dành cho sinh viên ở Buôn Ma Thuột. Từ đó, anh đã có được những kinh nghiệm ban đầu để gầy dựng CLB sau này tại Gia Lai.

Anh Phong chia sẻ: “Tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao chuyên môn, từ đó truyền đạt cho võ sinh, đồng thời đầu tư trang thiết bị, phương pháp tập luyện hiệu quả. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, nhiều võ sinh đạt thành tích cao tại các giải đấu.

Điều đáng quý nhất là CLB không chỉ có thành tích mà còn giúp các em có môi trường sinh hoạt lành mạnh, khỏe mạnh, tự tin, qua đó hình thành lực lượng kế cận và góp phần lan tỏa phong trào tập luyện taekwondo đến các địa phương”.

Các võ sinh CLB Taekwondo xã Biển Hồ tập luyện thi đấu đối kháng. Ảnh: R.H

CLB Taekwondo Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) được thành lập năm 2023 bởi anh Nguyễn Đức Nhật, hiện cũng là HLV đội tuyển taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Qua thời gian hoạt động, CLB nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ phụ huynh và thu hút nhiều học sinh không chỉ trong trường mà ở các trường khác tham gia tập luyện. Hiện nay, bên cạnh lớp phong trào với 60 võ sinh, CLB còn có lớp nâng cao chuyên đào tạo VĐV thi đấu với 15 võ sinh.

CLB Taekwondo Trường THCS Nguyễn Viết Xuân tích cực tham gia các giải đấu, giành được nhiều thành tích, đồng thời đóng góp 2 VĐV cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Em Hồ Vân Kiều Ny (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Phú) chia sẻ: “Em theo học taekwondo tại CLB cách đây 2 năm.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình và tạo điều kiện của thầy, đầu năm 2026, em được tuyển chọn vào đội năng khiếu taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Em sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn để có thể thi đấu tốt trong thời gian tới”.