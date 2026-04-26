Hơn 500 VĐV tranh tài tại Đại hội TDTT phường An Nhơn năm 2026

Lễ khai mạc Đại hội TDTT phường An Nhơn diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của hơn 500 vận động viên (VĐV) thuộc 12 đoàn đến từ 25 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Khối rước kiệu ảnh Bác Hồ tại lễ khai mạc Đại hội TDTT phường An Nhơn năm 2026. Ảnh: H.V

Đại hội tổ chức thi đấu 4 môn gồm: bóng chuyền nam, bóng đá nam (11 người), cờ tướng và điền kinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Thanh Tùng thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn đuốc khai mạc Đại hội TDTT phường An Nhơn năm 2026. Ảnh: H.V

Đây là dịp để địa phương đánh giá chất lượng phong trào TDTT quần chúng, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tổ dân phố trên địa bàn. Qua đó, phát hiện và tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham dự Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.

Màn đồng diễn đặc sắc chào mừng Đại hội TDTT phường An Nhơn năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ khai mạc, không khí sôi động nhanh chóng lan tỏa trên sân cỏ khi môn bóng đá chính thức khởi tranh. Trận đấu mở màn giữa đội Bằng Châu và Liên quân Thiết Tràng - Đại An - Thuận Đức diễn ra hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Một pha tranh bóng trong trận đấu giữa đội Bằng Châu (áo đỏ) và Liên quân Thiết Tràng - Đại An - Thuận Đức. Ảnh: H.V

Môn bóng đá có 12 đội bóng tham gia. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết để tranh ngôi vô địch.

Dự kiến, Đại hội TDTT phường An Nhơn năm 2026 bế mạc ngày 16-5.