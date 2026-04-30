Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

HUỲNH VỸ
(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

Giải đấu do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, quy tụ 4 đội bóng gồm: Công an tỉnh, Trường Đại học Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn và đội chủ nhà Bộ CHQS tỉnh.

Các đội bóng thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn 2 đội thắng vào tranh trận chung kết.

doi-cong-ty-tnhh-lam-nghiep-quy-nhon-vo-dich-giai-bong-chuyen-chao-mung-ky-niem-51-nam-ngay-giai-phong-mien-nam.jpg
Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các đội tham gia giải. Ảnh: H.Q

Là những đơn vị có phong trào bóng chuyền phát triển mạnh, thường xuyên tổ chức và tham gia các giải đấu trong tỉnh, các đội đã mang đến giải nhiều trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, cống hiến cho khán giả những pha bóng gay cấn và đẹp mắt.

Sau những trận đấu sôi nổi, đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn xuất sắc giành chức vô địch. Đội Bộ CHQS tỉnh đoạt ngôi á quân; 2 đội Công an tỉnh và Trường Đại học Quy Nhơn đồng giải ba.

Giải đấu là dịp để các đơn vị giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào bóng chuyền trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

null