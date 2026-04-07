Bế mạc Giải bóng chuyền Poly volleyball cụm miền Trung - Tây Nguyên năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Ngày 7-4, tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn), Giải bóng chuyền Poly volleyball cụm miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn. 

Giải đấu diễn ra từ ngày 6 đến 7-4, quy tụ 6 đội bóng nam, nữ đến từ các cơ sở: FPT Polytechnic Đà Nẵng, FPT Polytechnic Quy Nhơn và FPT Polytechnic Tây Nguyên.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng để xác định thứ hạng chung cuộc.

Kết quả, ở nội dung nam, đội bóng FPT Polytechnic Quy Nhơn đã giành ngôi vô địch, FPT Polytechnic Tây Nguyên là á quân, FPT Polytechnic Đà Nẵng nhận hạng ba.

Đội bóng nam FPT Polytechnic Quy Nhơn giành vô địch Giải bóng chuyền Poly volleyball cụm miền Trung - Tây Nguyên năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Ở nội dung nữ, đội bóng FPT Polytechnic Tây Nguyên đoạt vô địch, FPT Polytechnic Đà Nẵng nhận hạng nhì, FPT Polytechnic Quy Nhơn xếp hạng ba.

Các đội bóng đoạt thành tích cao được trao thưởng tại giải đấu. Ảnh: ĐVCC
Ông Nguyễn Bửu Chung - huấn luyện viên trưởng đội bóng FPT Polytechnic Quy Nhơn được ghi nhận có những đóng góp quan trọng trong công tác huấn luyện, dẫn dắt đội bóng thi đấu hiệu quả. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu là sân chơi thể thao bổ ích, góp phần nâng cao thể chất; tạo cơ hội giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa sinh viên FPT trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên; qua đó, tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện thể thao, đặc biệt là môn bóng chuyền trong môi trường học đường.

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn giành giải nhất

(GLO)- Ngày 7-2, UBND phường Quy Nhơn Tây tổ chức Giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 tại sân Trường THCS Bùi Thị Xuân. Kết thúc giải đấu, đội bóng Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn giành giải nhất.

Hãy dành sự đầu tư tương xứng cho Hồng Lệ!

Thể thao

(GLO)- Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ vừa xuất sắc về đích đầu tiên nội dung marathon nữ tại Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền phong (Tiền Phong Marathon) năm 2026. Đây là lần đầu tiên nội dung marathon nam và nữ được tính thành tích vào Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

