Bế mạc Giải bóng chuyền Poly volleyball cụm miền Trung - Tây Nguyên năm 2026

Giải đấu diễn ra từ ngày 6 đến 7-4, quy tụ 6 đội bóng nam, nữ đến từ các cơ sở: FPT Polytechnic Đà Nẵng, FPT Polytechnic Quy Nhơn và FPT Polytechnic Tây Nguyên.
Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng để xác định thứ hạng chung cuộc.
Kết quả, ở nội dung nam, đội bóng FPT Polytechnic Quy Nhơn đã giành ngôi vô địch, FPT Polytechnic Tây Nguyên là á quân, FPT Polytechnic Đà Nẵng nhận hạng ba.
Ở nội dung nữ, đội bóng FPT Polytechnic Tây Nguyên đoạt vô địch, FPT Polytechnic Đà Nẵng nhận hạng nhì, FPT Polytechnic Quy Nhơn xếp hạng ba.
Giải đấu là sân chơi thể thao bổ ích, góp phần nâng cao thể chất; tạo cơ hội giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa sinh viên FPT trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên; qua đó, tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện thể thao, đặc biệt là môn bóng chuyền trong môi trường học đường.