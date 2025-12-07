Giao lưu bóng chuyền chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 7-12, tại nhà thi đấu Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Hội LHPN phường Hội Phú phối hợp với Hội LHPN các phường Thống Nhất, Diên Hồng và Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nữ.

4 đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn và kịch tính.

Các vận động viên mang đến những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Minh Chí

Kết quả, Hội LHPN phường Thống Nhất đã xuất sắc giành giải nhất; giải nhì thuộc về Hội LHPN phường Diên Hồng; giải ba được trao cho Hội LHPN phường Hội Phú và Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1 đạt giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho Hội LHPN phường Thống Nhất. Ảnh: Minh Chí

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025); chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.