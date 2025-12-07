Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Giao lưu bóng chuyền chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 7-12, tại nhà thi đấu Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Hội LHPN phường Hội Phú phối hợp với Hội LHPN các phường Thống Nhất, Diên Hồng và Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nữ.

4 đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn và kịch tính.

Các vận động viên mang đến những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Minh Chí

Các vận động viên mang đến những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Minh Chí

Kết quả, Hội LHPN phường Thống Nhất đã xuất sắc giành giải nhất; giải nhì thuộc về Hội LHPN phường Diên Hồng; giải ba được trao cho Hội LHPN phường Hội Phú và Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1 đạt giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho Hội LHPN phường Thống Nhất. Ảnh: Minh Chí

Ban Tổ chức trao giải nhất cho Hội LHPN phường Thống Nhất. Ảnh: Minh Chí

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025); chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia.

Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia

Thể thao

(GLO)- Kết thúc Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025, đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành tổng cộng 23 huy chương, gồm 6 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, các kỳ thủ nữ của tỉnh đã để lại dấu ấn đậm nét với nhiều thành tích nổi bật.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã xuất sắc đóng góp vào vị trí nhì toàn đoàn của Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh-“mỏ vàng” của thể thao dân tộc thiểu số Gia Lai

Thể thao

(GLO)- Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) là "cái nôi" thể thao phong trào của tỉnh. Vừa qua, ngôi trường này tiếp tục tạo tiếng vang khi góp công lớn vào thành tích nhì toàn đoàn của Gia Lai tại Hội thi thể thao dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ XIV (khu vực II).

null