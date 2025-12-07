Giao lưu bóng chuyền chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai

4 đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn và kịch tính.
Kết quả, Hội LHPN phường Thống Nhất đã xuất sắc giành giải nhất; giải nhì thuộc về Hội LHPN phường Diên Hồng; giải ba được trao cho Hội LHPN phường Hội Phú và Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1 đạt giải khuyến khích.
Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025); chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.