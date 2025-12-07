Võ Thái Thiện: Người "thắp lửa" phong trào thể thao ở buôn làng

(GLO)- Không chỉ là một vận động viên xuất sắc, anh Võ Thái Thiện (SN 1990, ở làng Ó Kly, xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) còn góp phần "thắp lửa" phong trào thể dục thể thao ở buôn làng.

Đến nhà anh Võ Thái Thiện, chúng tôi ấn tượng bởi những tấm huy chương được treo kín trên phòng khách. Đây là minh chứng cho chặng đường dài nỗ lực và niềm đam mê thể thao mà anh theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Anh Võ Thái Thiện giới thiệu những thành tích đạt được trong thi đấu thể thao của mình. Ảnh: R’Ô Hok

Từ nhỏ, anh Thiện đã yêu thích bóng đá và điền kinh. Mỗi ngày, anh tự rèn luyện để nâng cao thể lực và kỹ thuật. Năm lớp 6, anh đã giành 2 giải nhì ở nội dung chạy cự ly 100 m và 1.500 m tại Đại hội TDTT cấp xã.

Năm lớp 10, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải nghỉ học nhưng niềm đam mê thể thao vẫn không nguội tắt. Anh tiếp tục duy trì tập luyện để được tuyển chọn tham gia đại hội TDTT các cấp và giành nhiều huy chương.

Năm 2017, tại Đại hội TDTT huyện Chư Prông (cũ), anh giành 2 HCV ở nội dung chạy 100 m và 1.500 m và được tuyển chọn tham dự Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai.

Anh Thiện kể: Tại Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2017, tôi chỉ đặt mục tiêu giao lưu và hy vọng có thể giành HCĐ môn điền kinh. Nhưng trong thi đấu, tôi đã cố gắng hết sức và vượt qua nhiều đối thủ để giành HCV nội dung chạy 100 m, HCĐ nội dung chạy 1.500 m. Điều đáng tiếc nhất là cùng năm đó tôi không thể tham dự Đại hội TDTT toàn quốc do bận việc gia đình.

Tiếp tục duy trì phong độ, năm 2022, anh Thiện đóng góp quan trọng vào tấm HCV nội dung chạy việt dã đồng đội nam 7.000 m tại Đại hội TDTT huyện Chư Prông (cũ).

Không chỉ thi đấu, anh Thiện còn tham gia làm trọng tài cho nhiều giải bóng đá phong trào trong và ngoài tỉnh. Điều đó giúp anh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật, chiến thuật và tổ chức giải đấu.

Với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, năm 2023, anh Thiện thành lập CLB bóng đá Thiện Võ. Từ vài thành viên ban đầu, CLB đã phát triển lên 50 thành viên, với 1 đội bóng đá nữ, 2 đội bóng đá nam (U10, U13 và U17, U18), tất cả thành viên đều là người Jrai và người Mường.

Các buổi tập được tổ chức miễn phí vào mỗi chiều tối tại SVĐ xã Ia Tôr. Nhờ đó, nhiều em đã tìm thấy niềm vui, hình thành thói quen rèn luyện và thêm yêu bóng đá. CLB bóng đá Thiện Võ thường xuyên đại diện địa phương tham dự các giải đấu.

Theo anh Thiện, giai đoạn đầu, việc vận động thanh thiếu niên tham gia luyện tập gặp nhiều khó khăn do các em còn dành nhiều thời gian cho trò chơi điện tử. Anh đã chủ động đến từng nhà để tuyên truyền, đồng thời tổ chức nhiều giải bóng đá nam, nữ phong trào để các em giao lưu, cọ xát.

Tại các giải, anh còn mời một số cầu thủ nổi tiếng trong làng bóng đá phủi địa phương tham dự nhằm tăng sức thu hút. Nhờ đó, nhiều em đã hạn chế chơi game và tích cực tham gia hoạt động thể thao.

Em Kpuih Thu (làng Ó Kly) chia sẻ: “Thầy Thiện giúp em tập luyện và nuôi dưỡng niềm yêu thích bóng đá. Mỗi buổi tập, em được học các kỹ thuật cơ bản, rèn luyện thể lực, được giao lưu, kết bạn với nhiều bạn mới, được tham gia thi đấu với các đội khác. Em cố gắng tập luyện nhiều hơn để có thể thi đấu tốt”.

Anh Võ Thái Thiện dẫn dắt đội bóng đá nữ Thiện Võ tham gia thi đấu giải phong trào. Ảnh: NVCC

Anh Thiện được các trường học trên địa bàn mời dẫn dắt đội bóng đá tham dự các kỳ Hội khỏe Phù Đổng. Anh đã dẫn dắt đội bóng đá nam Trường THCS Lê Lợi (xã Ia Tôr) thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Chư Prông (cũ), giành giải nhì năm 2022 và giải nhất năm 2024.

Anh Thiện cho biết: Thời gian tới, anh sẽ tham gia các khóa học trọng tài chuyên nghiệp để điều hành giải đấu bóng đá phong trào tốt hơn.

Chị Rơ Lan H’Blách-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Ia Tôr-nhìn nhận: “Anh Võ Thái Thiện là một đoàn viên tiêu biểu, luôn tích cực rèn luyện, tham gia các phong trào TDTT do các cấp tổ chức.

Anh còn dành nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc để tập hợp, hướng dẫn thanh thiếu niên có chung niềm đam mê bóng đá trên địa bàn xã. Qua đó, anh góp phần thúc đẩy phong trào TDTT địa phương ngày càng phát triển”.