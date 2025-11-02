Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Chị Blơih (bên trái) và Blam (ở giữa) giới thiệu về các thành tích thể thao của mình đạt được. Ảnh: NVCC

Ấn tượng đầu tiên khi vào nhà Blơih là những huy chương, bằng khen, giấy khen treo đầy trên tường. Đây là minh chứng cho thành tích mà cô gái trẻ đạt được trong nhiều năm qua.

Blơih chia sẻ: “Là con cả trong gia đình có 3 chị em nên từ nhỏ tôi đã quen với công việc nặng nhọc trên nương rẫy. Từ bé, tôi có sức khỏe tốt và thường chơi cùng đám con trai trong làng. Những công việc nặng nhọc như mang vác cà phê, lúa hay lái xe công nông, tôi đều từng thử sức và làm được hết”.

Không chỉ tích cực lao động sản xuất, Blơih còn thường xuyên tham gia các phong trào thể thao. Năm học lớp 7, Blơih đoạt HCV môn đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Đak Đoa (cũ) năm 2011.

Năm học lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Blơih phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp cha mẹ. Dù bận rộn, chị vẫn luôn sắp xếp thời gian tham gia các giải đấu với tinh thần cống hiến hết mình và luôn chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những VĐV giỏi để nâng cao kỹ năng.

Nhớ lại những ngày đầu làm quen với môn đẩy gậy, Blơih chia sẻ: “Toàn thân đau nhức, có lúc mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng với niềm đam mê thể thao cùng sự động viên của gia đình và bạn bè, tôi nỗ lực hơn, kiên trì rèn luyện”.

Tuy vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng Blơih luôn khéo léo kết hợp kỹ thuật, chiến thuật, sức mạnh và luôn giữ tâm lý ổn định để giành chiến thắng.

Blơih giải thích: “Trong thi đấu, phải biết tận dụng cơ hội, động tác dứt khoát và chính xác. Có những trận giằng co rất căng, nhưng cũng có trận kết thúc chỉ sau tiếng còi, mang lại cảm giác chiến thắng bất ngờ và sảng khoái. Những trải nghiệm ấy đã giúp tôi gắn bó với môn đẩy gậy, vì nó không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn dạy tôi rèn ý chí vượt qua thử thách”.

Từ năm 2013 đến nay, Blơih thường xuyên tham gia các giải đấu và đoạt hàng chục huy chương vàng (HCV) ở các hạng cân từ 45 kg đến 51 kg. Riêng năm 2017, chị giành HCV môn đẩy gậy tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X (khu vực II).

Với thành tích đó, chị được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ) tặng bằng khen. Mới đây, Blơih bảo vệ thành công HCV môn đẩy gậy nữ hạng cân 51 kg tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2025.

VĐV Blơih (áo vàng) tranh tài tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2025. Ảnh NVCC

Cô em gái Blam cũng thể hiện tố chất thể thao nổi bật với lối thi đấu linh hoạt và mạnh mẽ. Dưới sự hướng dẫn tận tình của chị ruột, Blam đã giành HCV và HCB ở các hạng cân 54-57 kg nữ tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện Đak Đoa (cũ) năm 2022.

Blam chia sẻ: “Khi thấy chị Blơih chơi môn đẩy gậy, tôi rất thích và bắt đầu tìm hiểu. Để chơi giỏi, không chỉ cần sức khỏe tốt, mà còn phải có kỹ thuật chính xác, kiên trì luyện tập và quyết tâm cao”.

Không chỉ giỏi đẩy gậy, chị em Blơih và Blam còn tham gia môn kéo co, điền kinh và nhiều lần đạt thành tích cao. Riêng Blơih là thành viên của đội bóng đá nữ phong trào ở địa phương, thường xuyên tham gia các giải trong và ngoài tỉnh.

“Tôi đam mê môn đẩy gậy và bóng đá, rất thích thi đấu, cọ xát và giao lưu với VĐV các dân tộc anh em. Tôi mong các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, tổ chức nhiều sân chơi hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số, vừa nâng cao thể lực, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa”, Blơih bày tỏ.

Bà Hồ Thị Duyên, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đak Đoa, nhận xét: Hai chị em Blơih và Blam đều có năng khiếu nổi bật về thể thao. Các em được tham gia rèn luyện, giao lưu thi đấu, tích lũy nhiều kinh nghiệm và luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết.

Ngoài việc tham gia các giải đấu, hai chị em còn tích cực hướng dẫn các em nhỏ trong làng tập luyện thể thao, góp phần phát triển phong trào thể thao tại địa phương.