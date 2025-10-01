Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bế mạc giải bóng chuyền nam truyền thống lần thứ I

MINH NHẬT MINH NHẬT
(GLO)- Sáng 1-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức giải bóng chuyền nam truyền thống lần thứ I-năm 2025.

f81078d6ad615b73c034b9c2fe23e86c.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: M.N

Giải gồm 4 đội tham gia, gồm: đội Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đội Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; đội Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn; đội Liên quân phòng PX01, PX03, PH10. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

729efc97fdc536e88b6c94ce296b4dd7.jpg
Các đội thi đấu đầy quyết tâm để mang về thành tích cho đơn vị. Ảnh: M.N

Sau các trận thi đấu sôi nổi, kết quả, đội bóng chuyền Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn giành giải nhất; đội bóng chuyền Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt giải nhì; 2 đội: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng Liên quân phòng PX03, PX01, PH10 đồng giải ba.

f2c987a1febb48a8f655e6bbf7a408a9.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thi. Ảnh: M.N

Giải bóng chuyền được tổ chức nhằm chào mừng 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2025) và 24 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/2001-4/10/2025).

