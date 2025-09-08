Danh mục
Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 6-9, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương-Chi nhánh Bình Định (VietinBank Bình Định), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Theo tình huống giả định, lúc 9 giờ, tại khu vực để xe tầng 1 của ngân hàng xảy ra cháy do một xe máy rò rỉ xăng, gặp nguồn nhiệt từ điếu thuốc lá chưa tắt.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích khoảng 120 m², với chất cháy chủ yếu là xăng, dầu, nhựa, cao su, gây bức xạ nhiệt lớn, khói khí độc dày đặc, đe dọa 6 người mắc kẹt trong khu vực cháy.

z6982735195770-91df4ad2b4108e9d2ccebd3290c45e7d.jpg
Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: N.L

Thời điểm này, hệ thống báo động và bơm chữa cháy đang bảo dưỡng, không hoạt động nên công tác xử lý ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cơ sở khẩn trương báo động, hướng dẫn thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy dập lửa bước đầu, đồng thời báo cháy đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thông qua số điện thoại 114.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các phương tiện chuyên dụng gồm: 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu thương, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe bồn chở nước, xe chỉ huy… được huy động đến hiện trường.

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, chỉ sau hơn 10 phút, đám cháy được dập tắt, người bị nạn được đưa ra nơi an toàn.

z6982735195518-f11e750138582dafe14bd1e729536edc.jpg
Lực lượng tại chỗ và Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đưa người bị nạn ra nơi an toàn.
﻿Ảnh: N.L

Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng; qua đó, tăng cường phối hợp giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Đời sống

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Nâng cao minh bạch trong sát hạch lái xe

Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

Đời sống

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Đời sống

(GLO)- Làng Đê Kjiêng (xã Ayun) nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Trong khi nhiều làng dân tộc thiểu số chỉ có 1 già làng, thì ở ngôi làng Bana này lại có hẳn một hội đồng già làng gồm 6 thành viên. Họ là những trụ cột tinh thần, ngày ngày âm thầm gắn kết cộng đồng và giữ gìn nếp làng.

