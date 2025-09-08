Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

(GLO)- Ngày 6-9, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương-Chi nhánh Bình Định (VietinBank Bình Định), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Theo tình huống giả định, lúc 9 giờ, tại khu vực để xe tầng 1 của ngân hàng xảy ra cháy do một xe máy rò rỉ xăng, gặp nguồn nhiệt từ điếu thuốc lá chưa tắt.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích khoảng 120 m², với chất cháy chủ yếu là xăng, dầu, nhựa, cao su, gây bức xạ nhiệt lớn, khói khí độc dày đặc, đe dọa 6 người mắc kẹt trong khu vực cháy.

Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: N.L

Thời điểm này, hệ thống báo động và bơm chữa cháy đang bảo dưỡng, không hoạt động nên công tác xử lý ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cơ sở khẩn trương báo động, hướng dẫn thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy dập lửa bước đầu, đồng thời báo cháy đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thông qua số điện thoại 114.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các phương tiện chuyên dụng gồm: 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu thương, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe bồn chở nước, xe chỉ huy… được huy động đến hiện trường.

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, chỉ sau hơn 10 phút, đám cháy được dập tắt, người bị nạn được đưa ra nơi an toàn.

Lực lượng tại chỗ và Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đưa người bị nạn ra nơi an toàn.

﻿Ảnh: N.L

Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng; qua đó, tăng cường phối hợp giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.