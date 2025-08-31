(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Tình huống giả định: khoảng 9 giờ, sự cố cháy bùng phát tại khu vực để xe do chập điện thiết bị lưu trữ điện. Đám cháy rộng khoảng 50 m², chất cháy gồm xăng, dầu, cao su, nhựa tổng hợp… dễ bén lửa, khiến đám cháy lan nhanh và có nguy cơ lan sang các khu vực khác của khách sạn. Sự cố làm 2 người bị thương, 10 người ngạt khói và mắc kẹt cần được cứu hộ khẩn cấp.

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng tại chỗ đã hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa, ngăn cháy lan; đồng thời cắt điện khu vực cháy và sử dụng App báo cháy 114 để thông báo cho lực lượng chuyên nghiệp.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn. Ảnh: N.L.

Khoảng 5 phút sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và cứu hộ. Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng cơ sở và lực lượng chuyên nghiệp, đám cháy được khống chế và dập tắt sau hơn 10 phút.

Đưa nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn. Ảnh: N.L.

Buổi diễn tập nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của lực lượng chuyên nghiệp, đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý sự cố cho cán bộ, nhân viên khách sạn, góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và hạn chế rủi ro khi có tình huống xảy ra.