Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cư dân chung cư Hoàng Văn Thụ

(GLO)-Chiều 24-8, tại chung cư Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở và 150 cư dân.

Tại đây, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phân tích các nguyên nhân cháy nổ thường gặp tại căn hộ như chập điện, sơ suất khi nấu nướng, đun dầu mỡ.

Cảnh sát chữa cháy hướng dẫn cách ngăn lửa từ bình gas. Ảnh: N.L

Các cư dân còn được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu cháy sớm, quy trình báo động và sơ tán an toàn qua lối thoát hiểm; cách kiểm tra bình chữa cháy xách tay, quan sát đồng hồ áp suất, thao tác rút chốt, bóp cò, hướng vòi vào gốc lửa đúng kỹ thuật.

Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay. Ảnh: N.L

Chương trình góp phần giúp cư dân và lực lượng chữa cháy cơ sở chủ động phòng ngừa sự cố, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có cháy nổ.