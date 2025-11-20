Phường Pleiku chủ động phòng-chống sạt lở đất tại các điểm xung yếu

(GLO)- Ngày 19-11, ông Đặng Toàn Thắng-Chủ tịch UBND phường Pleiku cho biết: Trước tình hình mưa lớn kéo dài và nguy cơ sạt lở tại một số điểm dân cư trên địa bàn, phường đã triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện phường tập trung theo dõi sát sao ở khu vực hẻm 58 đường Phạm Văn Đồng, đường Bùi Đình Túy, Tô Vĩnh Diện. Đây là những vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất ở trên địa bàn, nhất là trong điều kiện mưa lớn liên tục.

Khu vực hẻm 58 đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku) tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: T.D

Phường Pleiku đã chỉ đạo phòng chuyên môn cử lực lượng xuống kiểm tra thực tế địa hình và báo cáo tình hình để địa phương kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó. “Phường đã chỉ đạo lực lượng trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ để tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nguy hiểm, sẵn sàng hỗ trợ di dời khi cần thiết. Chúng tôi xác định an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Phường sẽ bám sát diễn biến thời tiết, xử lý kịp thời từng tình huống phát sinh để hạn chế thấp nhất thiệt hại”-ông Thắng cho hay.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Pleiku, địa phương đã xây dựng phương án, kiến nghị đưa vào quy hoạch chung xây dựng của địa phương để có giải pháp dài hạn. Việc đưa các điểm nguy cơ vào quy hoạch sẽ tạo cơ sở cho các giải pháp bền vững như đầu tư kè chống sạt lở, điều chỉnh quỹ đất hoặc bố trí di dời dân cư. Đối với một số điểm trước đây từng xảy ra ngập đã được xử lý tương đối hiệu quả, nhờ cải thiện hệ thống thoát nước. Tuy vậy, phường vẫn tiếp tục theo dõi vì tình trạng ngập cục bộ có thể tái diễn trong các đợt mưa lớn bất thường như hiện nay.