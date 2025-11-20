Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Phường Pleiku chủ động phòng-chống sạt lở đất tại các điểm xung yếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-11, ông Đặng Toàn Thắng-Chủ tịch UBND phường Pleiku cho biết: Trước tình hình mưa lớn kéo dài và nguy cơ sạt lở tại một số điểm dân cư trên địa bàn, phường đã triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện phường tập trung theo dõi sát sao ở khu vực hẻm 58 đường Phạm Văn Đồng, đường Bùi Đình Túy, Tô Vĩnh Diện. Đây là những vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất ở trên địa bàn, nhất là trong điều kiện mưa lớn liên tục.

1445308234491016713.jpg
Khu vực hẻm 58 đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku) tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: T.D

Phường Pleiku đã chỉ đạo phòng chuyên môn cử lực lượng xuống kiểm tra thực tế địa hình và báo cáo tình hình để địa phương kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó. “Phường đã chỉ đạo lực lượng trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ để tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nguy hiểm, sẵn sàng hỗ trợ di dời khi cần thiết. Chúng tôi xác định an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Phường sẽ bám sát diễn biến thời tiết, xử lý kịp thời từng tình huống phát sinh để hạn chế thấp nhất thiệt hại”-ông Thắng cho hay.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Pleiku, địa phương đã xây dựng phương án, kiến nghị đưa vào quy hoạch chung xây dựng của địa phương để có giải pháp dài hạn. Việc đưa các điểm nguy cơ vào quy hoạch sẽ tạo cơ sở cho các giải pháp bền vững như đầu tư kè chống sạt lở, điều chỉnh quỹ đất hoặc bố trí di dời dân cư. Đối với một số điểm trước đây từng xảy ra ngập đã được xử lý tương đối hiệu quả, nhờ cải thiện hệ thống thoát nước. Tuy vậy, phường vẫn tiếp tục theo dõi vì tình trạng ngập cục bộ có thể tái diễn trong các đợt mưa lớn bất thường như hiện nay.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đúng dịp 19-12-2025

Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đúng dịp 19-12-2025

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ngày 12-11, VP Chính phủ có Văn bản số 11074/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ 4 Dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Đoàn kiểm tra số 01.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh

Đô thị

(GLO)- Sáng 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp để giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh và dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (phường Diên Hồng, Hội Phú).

Một đoạn bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: B.B

Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

Không gian sống

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đặng Toàn Thắng chủ trì buổi làm việc với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dọc suối Hội Phú nhằm triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và định hướng xây dựng tuyến “phố đêm-chợ nhỏ”.

null