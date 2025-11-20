Nguy cơ sập mố cầu Ia Tré trên quốc lộ 25 do sạt lở nghiêm trọng

(GLO)- Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20-11, lực lượng chức năng đã cấm lưu thông 1 làn đường qua cầu Ia Tré trên quốc lộ 25 qua xã Uar (tỉnh Gia Lai) vì sạt lở gây nguy cơ sập mố cầu.

Theo đó, những ngày qua, do ảnh hưởng của lũ lớn trên suối Ia Tré, 2 bên mố cầu Ia Tré nằm ở Km 107+808 trên quốc lộ 25 thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Nước lũ chảy xiết cuốn nhiều khối đất đá ở mố cầu. Ảnh: Văn Ngọc

Dòng nước chảy xiết đã cuốn đi nhiều khối đất đá ở 2 bên mố cầu. Nghiêm trọng nhất là mố cầu hướng xã Uar đi xã Ia Sao, khi đoạn đường dẫn đến thành cầu bị khoét sâu tạo ra các vết hàm ếch dẫn đến mố cầu có thể sập bất cứ lúc nào.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ kiểm tra mức độ sạt lở của mố cầu Ia Tré. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, từ khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cho các phương tiện gầm cao như xe bán tải, xe khách giường nằm và xe tải có trọng tải lớn, gầm cao đi qua khu vực ngập nước ở 2 bên đèo Tô Na trên quốc lộ 25 đoạn xã Ia Sao và xã Uar. Do đó, nhiều phương tiện lưu thông theo hướng này đổ về cầu Ia Tré dẫn đến áp lực lên cầu lớn.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng tỉnh) đã cử lực lượng kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm của sự cố trên. Đơn vị đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh) cảnh báo, phong tỏa 1 làn đường không cho người và phương tiện qua lại tránh nguy cơ sập mố cầu.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ cũng khẩn trương tính toán phương án để khắc phục khẩn cấp những lỗ hổng ở mố cầu nhằm tránh tình trạng sạt lở tái diễn dẫn đến sập mố cầu.