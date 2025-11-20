Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Nguy cơ sập mố cầu Ia Tré trên quốc lộ 25 do sạt lở nghiêm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20-11, lực lượng chức năng đã cấm lưu thông 1 làn đường qua cầu Ia Tré trên quốc lộ 25 qua xã Uar (tỉnh Gia Lai) vì sạt lở gây nguy cơ sập mố cầu.

Theo đó, những ngày qua, do ảnh hưởng của lũ lớn trên suối Ia Tré, 2 bên mố cầu Ia Tré nằm ở Km 107+808 trên quốc lộ 25 thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar đã bị sạt lở nghiêm trọng.

nuoc-lu-chay-siet-cuon-nhieu-khoi-dat-da-o-mo-cau-anh-van-ngoc.jpg
Nước lũ chảy xiết cuốn nhiều khối đất đá ở mố cầu. Ảnh: Văn Ngọc

Dòng nước chảy xiết đã cuốn đi nhiều khối đất đá ở 2 bên mố cầu. Nghiêm trọng nhất là mố cầu hướng xã Uar đi xã Ia Sao, khi đoạn đường dẫn đến thành cầu bị khoét sâu tạo ra các vết hàm ếch dẫn đến mố cầu có thể sập bất cứ lúc nào.

ban-quan-ly-bao-tri-duong-bo-kiem-tra-muc-do-sat-lo-cua-mo-cau-ia-tre-anh-van-ngoc.jpg
Ban Quản lý bảo trì đường bộ kiểm tra mức độ sạt lở của mố cầu Ia Tré. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, từ khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cho các phương tiện gầm cao như xe bán tải, xe khách giường nằm và xe tải có trọng tải lớn, gầm cao đi qua khu vực ngập nước ở 2 bên đèo Tô Na trên quốc lộ 25 đoạn xã Ia Sao và xã Uar. Do đó, nhiều phương tiện lưu thông theo hướng này đổ về cầu Ia Tré dẫn đến áp lực lên cầu lớn.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng tỉnh) đã cử lực lượng kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm của sự cố trên. Đơn vị đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh) cảnh báo, phong tỏa 1 làn đường không cho người và phương tiện qua lại tránh nguy cơ sập mố cầu.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ cũng khẩn trương tính toán phương án để khắc phục khẩn cấp những lỗ hổng ở mố cầu nhằm tránh tình trạng sạt lở tái diễn dẫn đến sập mố cầu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đúng dịp 19-12-2025

Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đúng dịp 19-12-2025

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ngày 12-11, VP Chính phủ có Văn bản số 11074/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ 4 Dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Đoàn kiểm tra số 01.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh

Đô thị

(GLO)- Sáng 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp để giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh và dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (phường Diên Hồng, Hội Phú).

Một đoạn bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: B.B

Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

Không gian sống

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đặng Toàn Thắng chủ trì buổi làm việc với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dọc suối Hội Phú nhằm triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và định hướng xây dựng tuyến “phố đêm-chợ nhỏ”.

null