(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6744/UBND-TH chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về yêu cầu rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định (cũ) đã được tỉnh bố trí cho UBND phường Quy Nhơn Đông quản lý, sử dụng. Ảnh: Tiến sỹ

Người đứng đầu chính quyền tỉnh lưu ý tập trung thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất để bảo đảm cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiến hành bình thường, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trong quá trình sắp xếp ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật của Nhà nước. Trường hợp vẫn còn dôi dư phải có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí. Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt, quyết định phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý sau khi thu hồi, chuyển giao (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị khác có liên quan) khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật, kịp thời đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất, kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã phải cập nhật, điều chỉnh ngay các quy hoạch theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và mục đích khác. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi đã ưu tiên sử dụng cho các mục đích nêu trên được đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội (thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất theo pháp luật về đất đai) phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu) đề nghị các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan…

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu, sau khi thực hiện sắp xếp, bố trí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng, hiện toàn tỉnh còn 892 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị còn dôi dư, cần phải xử lý (đa phần là các điểm trường mẫu giáo, tiểu học dôi dư do đã chuyển về điểm trường chính). Sở Tài chính báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư nói trên.

Theo đó, giao cho UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng để làm thiết chế văn hóa, thể thao, công viên (đã xác định cụ thể đối tượng tiếp nhận và mục đích sử dụng) 62 cơ sở. Mặt khác, chuyển giao về UBND cấp xã quản lý, xử lý (theo đề xuất của địa phương là thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai) 615 cơ sở. Đồng thời, điều chuyển cho UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng để làm thiết chế văn hóa, thể thao, công viên 168 cơ sở (đã xác định cụ thể đối tượng tiếp nhận và mục đích sử dụng). Đối với 47 cơ sở nhà đất còn lại, Sở Tài chính đề xuất chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý.