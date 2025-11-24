Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

PHÚ HÒA
(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Tại Công ty Cổ phần nệm gối Quy Nhơn-một trong những doanh nghiệp may mặc lớn của tỉnh đặt tại Khu công nghiệp Phú Tài, thiệt hại đến nay vẫn chưa thể thống kê đầy đủ.

Toàn bộ hệ thống máy móc, nguyên liệu và thành phẩm đều bị ngập sâu trong nước lũ. Cán bộ, công nhân viên đã khẩn trương dọn dẹp, song mức độ thiệt hại được đánh giá là rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phục hồi sản xuất.

Theo bà Phan Thị Thu Trang-Giám đốc Công ty Cổ phần nệm gối Quy Nhơn, hầu hết các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Tài đều bị hư hỏng dây chuyền, máy móc. Nước lũ đã phá hủy hàng hóa và làm gián đoạn công việc của hàng nghìn công nhân. Các đơn vị đang tập trung tổng vệ sinh, kiểm kê từng hạng mục để tiếp tục báo cáo thiệt hại.

Nguyên liệu của Công ty Cổ phần nệm gối Quy Nhơn bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Dũng Nhân
Công tác khắc phục được triển khai nhằm giảm thiệt hại. Ảnh: Nhật Trường

Tại Công ty Cổ phần giày Bình Định, tình hình cũng không khả quan hơn. Doanh nghiệp bị ngập sâu, nhiều thiết bị quan trọng không thể khôi phục.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng-Giám đốc Công ty-cho biết dù đã nỗ lực ứng phó và huy động lực lượng dọn dẹp ngay khi nước rút, nhưng thiệt hại xảy ra đúng thời điểm đơn hàng đang nhiều. Nếu tiến độ giao hàng tiếp tục bị đình trệ, Công ty có nguy cơ bị hủy hợp đồng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và uy tín với đối tác.

2 ngày qua (21 và 22-11), các lực lượng vũ trang đã có mặt hỗ trợ các doanh nghiệp thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường sau lũ.

Lực lượng quân đội hỗ trợ doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Tài khắc phục sau lũ. Ảnh: Nhật Trường

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ước tính sơ bộ thiệt hại của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 200 tỷ đồng. Con số này có khả năng tăng lên khi doanh nghiệp hoàn tất việc kiểm kê sau khi nước rút hoàn toàn.

Người lao động đang khẩn trương dọn dẹp nhà xưởng để bắt tay vào sản xuất. Ảnh: Dũng Nhân

Chỉ chưa đầy nửa tháng sau khi cơn bão số 13 đổ bộ, các doanh nghiệp phía Đông tỉnh Gia Lai lại tiếp tục oằn mình trước đợt lũ lịch sử. Trong khó khăn chồng chất, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực gượng dậy.

Tuy nhiên, để phục hồi sản xuất và bảo đảm việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực từ chính sách của Nhà nước và địa phương.

