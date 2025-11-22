Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhịp sống ngư dân sau bão

ĐOAN NGỌC
(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

Tại nhiều vùng biển, thúng chai lại dập dờn trên sóng, tiếng người gọi nhau rộn rã, tiếng sóng hòa cùng nhịp chèo quen thuộc. Ngư dân vừa kiểm tra ngư lưới cụ, vừa dõi theo thời tiết để đảm bảo những chuyến ra khơi gần bờ an toàn.

tau-thung.jpg
Những chiếc thúng hướng ra biển, nhịp sống của ngư dân nhanh chóng trở lại bình thường sau bão. Ảnh: Đoan Ngọc

Tại bãi biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), ngồi trên chiếc thúng đang kiểm tra, vá lại giàn lưới, anh Võ Ngọc Vận, ở khu phố Lý Lương, chia sẻ: “Bão làm hư hại ít nhiều tài sản, nhưng sau bão trời êm biển đẹp trở lại, bà con lại tất tả ra biển. Những ngày qua, ngư dân địa phương đánh bắt gần bờ bằng thúng chai cho thu nhập khá. Gom từng chút một, cuộc sống rồi cũng dần bình thường trở lại”.

dan-luoi.jpg
Anh Võ Ngọc Vận, ở khu phố Lý Lương (phường Quy Nhơn Đông), vá lại lưới để ra biển. Ảnh: Đoan Ngọc

Không khí làng biển Vĩnh Hội (xã Cát Tiến) sau bão đã sớm trở lại rộn ràng. Những chiếc thúng cập bờ mang theo cá, mực, ghẹ tươi rói. Người gỡ cá, người đẩy thúng ra khơi, người chờ mua hải sản.

ngu-dan.jpg
Không khí rộn ràng tại làng biển Vĩnh Hội (xã Cát Tiến) khi những chiếc thúng cập bờ mang theo hải sản tươi. Ảnh: Đoan Ngọc

Vừa thoăn thoắt gỡ cá, ông Trần Nghé, ở thôn Vĩnh Hội, cười xòa: “Bão vừa qua, nhà tôi bị tốc mái. Khắc phục xong là vội vã ra biển. Bữa giờ làm túc tắc gần bờ với thúng chai, ngày kiếm 500 - 700 nghìn đồng, có hôm trúng thì được vài triệu đồng. Tích góp cũng có tiền sửa lại nhà cửa sau bão”.

Ngồi cạnh, anh Trần Ngọc Vinh tiếp lời: “Tôi làm nông là chính, rảnh thì lấy thúng ra biển thả lưới kiếm thêm. Sau bão phải lo lợp mái nhà, sửa lại chuồng bò, giờ mới đi biển lại được vài hôm mà cũng kiếm được hơn 2 triệu đồng”.

Ở làng biển Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông), nhịp sống cũng dần ổn định. Ông Hồ Văn Sắc lom khom sửa chiếc thúng gắn máy bị hư sau bão. Bên cạnh, anh Nguyễn Văn Tùng đứng bên chiếc thúng của mình, kể lại: “Nhà tôi sập vách, tốc mái, trôi mất một chiếc thúng và giàn lưới. Trời nắng ráo, tôi mua tôn về che tạm để ở, còn lại chiếc thúng cũng lo đi biển kiếm ăn. Ở vùng này, bám biển là chính; ngày có ngày không nhưng sống được”.

hai-san.jpg
Những mẻ cá tươi đưa về bờ được cánh phụ nữ mua gom, đưa đi các chợ để bán kiếm lời. Ảnh: Đoan Ngọc

Tại bờ biển Xuân Thạnh, bà Nguyễn Thị Hãnh, ở thôn Xuân Thạnh Nam (xã Phù Mỹ Đông), vừa xách rổ cá sòng mới mua, cười tươi nói: “Ngư dân ra biển trở lại thì tôi cũng có việc làm. Mua cá mang đi chợ kiếm lời, ngày được vài chục đến vài trăm nghìn, tùy hôm nhiều cá hay ít. Túc tắc vậy mà lo được bữa ăn cho gia đình”.

Nắng lên chưa được dài ngày thì những cơn mưa lớn lại kéo về những ngày qua, khiến việc bám biển của bà con thêm phần chật vật. Thế nhưng, mưa bão bất thường chẳng làm chùn bước người dân làng chài. Lúc trời quang sóng lặng, họ lại tranh thủ ra biển, tiếp nối nhịp sống mưu sinh không ngơi nghỉ. Trong gian khó, sự bền bỉ và cách chắt chiu tích lũy của ngư dân đã giúp họ đứng vững, để tiếp tục hy vọng cho những chuyến biển ngày mai tươi sáng…

Tin liên quan

Ngư dân Bình Định khẩn trương sửa chữa tàu thuyền sau bão số 13, chuẩn bị vươn khơi bám biển trở lại.

Ngư dân khẩn trương vươn khơi bám biển

(GLO)- Sau cơn bão số 13, khi trời yên biển lặng, ngư dân các vùng ven biển của phía Đông tỉnh lại nhanh chóng bắt tay sửa chữa, khắc phục tàu thuyền bị hư hỏng, chuẩn bị ngư cụ… để sẵn sàng cho những chuyến vươn khơi mới.

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

Đời sống

(GLO)- Tối 19-11, ông Nguyễn Đình Ngọc-Phó Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 10 trẻ sơ sinh) đang bị cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao.

Lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện, hộ dân ở Gia Lai cùng nỗ lực hỗ trợ suất cơm, chỗ ở tạm cho người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung sức giúp nhau vượt qua cơn lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập, có nơi ngập đến mái nhà, người dân phải gõ nồi xoong, quần áo để cầu cứu. Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện cùng nhiều quán ăn, hộ dân đã nỗ lực cứu người, chia nhau suất cơm, chỗ ở tạm...

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Đời sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

Các đơn vị phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

Đời sống

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Đời sống

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

Đời sống

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Đời sống

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

