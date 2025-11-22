Nhịp sống ngư dân sau bão

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

Tại nhiều vùng biển, thúng chai lại dập dờn trên sóng, tiếng người gọi nhau rộn rã, tiếng sóng hòa cùng nhịp chèo quen thuộc. Ngư dân vừa kiểm tra ngư lưới cụ, vừa dõi theo thời tiết để đảm bảo những chuyến ra khơi gần bờ an toàn.

Những chiếc thúng hướng ra biển, nhịp sống của ngư dân nhanh chóng trở lại bình thường sau bão. Ảnh: Đoan Ngọc

Tại bãi biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), ngồi trên chiếc thúng đang kiểm tra, vá lại giàn lưới, anh Võ Ngọc Vận, ở khu phố Lý Lương, chia sẻ: “Bão làm hư hại ít nhiều tài sản, nhưng sau bão trời êm biển đẹp trở lại, bà con lại tất tả ra biển. Những ngày qua, ngư dân địa phương đánh bắt gần bờ bằng thúng chai cho thu nhập khá. Gom từng chút một, cuộc sống rồi cũng dần bình thường trở lại”.

Anh Võ Ngọc Vận, ở khu phố Lý Lương (phường Quy Nhơn Đông), vá lại lưới để ra biển. Ảnh: Đoan Ngọc

Không khí làng biển Vĩnh Hội (xã Cát Tiến) sau bão đã sớm trở lại rộn ràng. Những chiếc thúng cập bờ mang theo cá, mực, ghẹ tươi rói. Người gỡ cá, người đẩy thúng ra khơi, người chờ mua hải sản.

Không khí rộn ràng tại làng biển Vĩnh Hội (xã Cát Tiến) khi những chiếc thúng cập bờ mang theo hải sản tươi. Ảnh: Đoan Ngọc

Vừa thoăn thoắt gỡ cá, ông Trần Nghé, ở thôn Vĩnh Hội, cười xòa: “Bão vừa qua, nhà tôi bị tốc mái. Khắc phục xong là vội vã ra biển. Bữa giờ làm túc tắc gần bờ với thúng chai, ngày kiếm 500 - 700 nghìn đồng, có hôm trúng thì được vài triệu đồng. Tích góp cũng có tiền sửa lại nhà cửa sau bão”.

Ngồi cạnh, anh Trần Ngọc Vinh tiếp lời: “Tôi làm nông là chính, rảnh thì lấy thúng ra biển thả lưới kiếm thêm. Sau bão phải lo lợp mái nhà, sửa lại chuồng bò, giờ mới đi biển lại được vài hôm mà cũng kiếm được hơn 2 triệu đồng”.

Ở làng biển Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông), nhịp sống cũng dần ổn định. Ông Hồ Văn Sắc lom khom sửa chiếc thúng gắn máy bị hư sau bão. Bên cạnh, anh Nguyễn Văn Tùng đứng bên chiếc thúng của mình, kể lại: “Nhà tôi sập vách, tốc mái, trôi mất một chiếc thúng và giàn lưới. Trời nắng ráo, tôi mua tôn về che tạm để ở, còn lại chiếc thúng cũng lo đi biển kiếm ăn. Ở vùng này, bám biển là chính; ngày có ngày không nhưng sống được”.

Những mẻ cá tươi đưa về bờ được cánh phụ nữ mua gom, đưa đi các chợ để bán kiếm lời. Ảnh: Đoan Ngọc

Tại bờ biển Xuân Thạnh, bà Nguyễn Thị Hãnh, ở thôn Xuân Thạnh Nam (xã Phù Mỹ Đông), vừa xách rổ cá sòng mới mua, cười tươi nói: “Ngư dân ra biển trở lại thì tôi cũng có việc làm. Mua cá mang đi chợ kiếm lời, ngày được vài chục đến vài trăm nghìn, tùy hôm nhiều cá hay ít. Túc tắc vậy mà lo được bữa ăn cho gia đình”.

Nắng lên chưa được dài ngày thì những cơn mưa lớn lại kéo về những ngày qua, khiến việc bám biển của bà con thêm phần chật vật. Thế nhưng, mưa bão bất thường chẳng làm chùn bước người dân làng chài. Lúc trời quang sóng lặng, họ lại tranh thủ ra biển, tiếp nối nhịp sống mưu sinh không ngơi nghỉ. Trong gian khó, sự bền bỉ và cách chắt chiu tích lũy của ngư dân đã giúp họ đứng vững, để tiếp tục hy vọng cho những chuyến biển ngày mai tươi sáng…