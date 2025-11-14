Ngư dân khẩn trương vươn khơi bám biển

(GLO)- Sau cơn bão số 13, khi trời yên biển lặng, ngư dân các vùng ven biển của phía Đông tỉnh lại nhanh chóng bắt tay sửa chữa, khắc phục tàu thuyền bị hư hỏng, chuẩn bị ngư cụ… để sẵn sàng cho những chuyến vươn khơi mới.

Cùng với đó, chính quyền và các lực lượng chức năng đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con nhanh chóng ổn định sản xuất, bám biển lâu dài.

Hối hả vươn khơi sau bão dữ

Những ngày sau bão, dọc các vùng biển Quy Nhơn, Đề Gi, Hoài Nhơn, Phù Mỹ… ngư dân tất bật sửa chữa lại tàu thuyền, ngư lưới cụ bị hư hỏng để vươn khơi, đánh bắt thủy sản. Ghi nhận tại các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan… không khí khẩn trương, rộn ràng chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm của nhiều tàu cá để sớm vươn khơi khai thác, đánh bắt thủy sản, bù lại những ngày “nằm bờ” tránh trú bão.

Ngư dân chuẩn bị nhiên liệu, vật tư để ra khơi đánh bắt thủy sản tại Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: T.L

Sáng 11-11, tại Cảng cá Quy Nhơn, hàng trăm ngư dân tất bật mua sắm nhu yếu phẩm, tiếp đá lạnh, làm thủ tục xuất bến. Ban Quản lý cảng cá cùng lực lượng biên phòng túc trực 24/24 giờ, hỗ trợ ngư dân hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tàu đủ điều kiện ra khơi an toàn.

Ngư dân Nguyễn Hữu Thiết-chủ tàu BĐ 98880-TS-chia sẻ: Nhờ được hướng dẫn neo đậu kỹ lưỡng tại Cảng cá Quy Nhơn để tránh trú bão, nên tàu tôi không hư hại nhiều. Vừa hết lệnh cấm biển, anh em đã xuống tàu kiểm tra máy móc, chuẩn bị lưới cụ, bơm dầu, lấy đá để đi khơi. Giờ biển êm, trời nắng đẹp, chúng tôi ra ngư trường phía Nam khai thác. Sau bão, nguồn lợi thường dồi dào, ai nấy đều phấn khởi, hy vọng chuyến biển thắng lợi để bù lại những ngày nằm bờ.

Cách đó hơn 100 km, tại Cảng cá Tam Quan, thuyền trưởng Phan Côi - chủ tàu BĐ 97009-TS, cùng bạn thuyền cũng đang tất bật tiếp nhiên liệu, đá lạnh, chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho chuyến đi biển dài ngày. Là người nhiều năm bám biển xa ở các ngư trường Trường Sa, nhà giàn DK 1, ông Côi hiểu rõ từng khâu chuẩn bị đều quyết định sự an toàn và hiệu quả của chuyến biển.

Hải đội Biên phòng 2 thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra, hướng dẫn tàu cá ra khơi. Ảnh: ĐVCC

“Để phục vụ cho chuyến đánh bắt dài ngày này, tàu cá của tôi chuẩn bị hơn 2.000 lít dầu và hơn 1.000 cây đá lạnh, cùng lương thực, thực phẩm đủ dùng trong 30 ngày. Chuyến biển này, chúng tôi dự kiến sẽ đi ngư trường Trường Sa để đánh bắt cá ngừ đại dương, mong thu được nhiều cá để anh em có thêm chút tiền về sửa chữa nhà cửa sau bão”-ông Côi nói.

Theo ông Côi, trước mỗi chuyến biển, thuyền trưởng đều cho chạy thử toàn bộ máy móc, thiết bị, đặc biệt là thiết bị giám sát hành trình, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định trong công tác quản lý chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Hỗ trợ tối đa để ngư dân bám biển

Tại Cảng cá Tam Quan, sau bão số 13, hàng trăm tàu cá tránh trú an toàn bắt đầu tiếp nhiên liệu, vật tư để trở lại ngư trường. Ông Đặng Văn Dẫn, Quyền Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan, cho biết từ ngày 9 đến 12-11, khoảng 100 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên đã ra khơi. Trước đó, hơn 2.100 tàu vào tránh trú bão tại cảng và hầu hết đều an toàn nhờ chằng chống kỹ. Từ nay đến ngày 15-11, dự kiến thêm khoảng 500 tàu nữa sẽ mở biển.

“Chúng tôi yêu cầu 100% tàu cá trang bị và mở máy giám sát hành trình 24/24 giờ để theo dõi hoạt động, bảo đảm an toàn tuyệt đối”-ông Dẫn thông tin.

Một góc Cảng cá Tam Quan ngày sau bão. Ảnh: N.H

Không chỉ Tam Quan, các cảng cá khác như Quy Nhơn, Đề Gi cũng đang nhộn nhịp trở lại. Những chuyến tàu nạp đầy nhiên liệu, chở theo hy vọng của ngư dân hướng ra khơi xa, nơi họ không chỉ mưu sinh mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Tại địa phương, công tác hỗ trợ ngư dân sau bão được triển khai đồng bộ, từ khâu khắc phục tàu thuyền hư hại đến đảm bảo hậu cần, thủ tục ra khơi.

Ông Trần Minh Lâm-Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc-cho biết: “Địa phương tập trung vừa hỗ trợ ngư dân sớm vươn khơi, vừa siết chặt quản lý chống khai thác IUU. Hiện, 100% tàu có chiều dài từ 15 m đến dưới 24 m hoạt động vùng khơi đã được hỗ trợ lắp thiết bị giám sát hành trình. Việc quản lý được thực hiện nghiêm, nhưng luôn đi đôi với hỗ trợ để bà con yên tâm sản xuất”.

Cùng tinh thần đó, ông Đào Xuân Thiện-Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho hay: Cùng với công tác khẩn trương khắc phục tàu cá bị hư hỏng do bão số 13, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực để giải quyết nhanh các thủ tục cho tàu đánh bắt ra khơi, không để ách tắc. Ban cũng đề nghị các DN, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cảng cá cung ứng đầy đủ xăng dầu, đá lạnh, nhu yếu phẩm để ngư dân có thể ra khơi ngay khi đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, kiểm soát chặt chẽ nhưng linh hoạt để đảm bảo an toàn và đúng quy định. Trung tá Nguyễn Tùng Giang-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn-cho biết: “Chúng tôi bố trí Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn trực 24/24 giờ, giải quyết nhanh gọn các thủ tục cho tàu cá xuất bến ra khơi. Tuy nhiên, tất cả tàu phải có đầy đủ giấy tờ, bật thiết bị giám sát hành trình mới được phép rời cảng. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trên mọi ngư trường”.