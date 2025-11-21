Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm việc với tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: H.P

Liên tiếp hứng chịu “thiên tai kép”

Chỉ trong vòng 10 ngày, tỉnh Gia Lai đã phải liên tiếp hứng chịu “thiên tai kép”-bão số 13 đổ bộ trực tiếp và mưa lớn gây nên trận lũ lịch sử.

Trong đó, thiệt hại ước tính do cơn bão số 13 gây ra cho tỉnh Gia Lai hơn 5.900 tỷ đồng.

Trận mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, tập trung tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc.

Chỉ trong vòng 10 ngày, tỉnh Gia Lai đã phải liên tiếp hứng chịu “thiên tai kép”. Ảnh: H.P

Mưa lũ đã làm chết 3 người; 19.200 hộ có nhà bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu 1-2 m. Hiện vẫn còn khoảng 6.500 hộ vẫn bị ngập, chia cắt. Hơn 7.490 hộ/28.100 khẩu đang còn tiếp tục ở lại nơi sơ tán chưa thể về nơi ở.

Đồng thời, mưa lũ cũng nhiều tuyến tràn, đập tràn bị cuốn trôi; sạt lở taluy, sụt lún mặt đường. Nhiều tuyến kênh mương, đê, kè bị sạt lở; một số công trình hư hỏng nặng như kè Luật Lễ, các đoạn kè khu Đông và các tuyến kênh nội đồng. Hiện nay nước lũ chưa rút, do đó mức độ thiệt hại thực tế chưa thống kê cụ thể. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất. Ảnh: H.P

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, để kịp thời hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, với tinh thần “Khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, mục tiêu hàng đầu là nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân; bảo đảm không để người dân thiếu ăn, đói rét, không có chỗ ở; bệnh nhân được cứu chữa kịp thời và học sinh, sinh viên sớm trở lại trường”.

Lực lượng quân đội tiếp tế nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ. Ảnh: H.P

Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị thiệt hại, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, hộ có nhà sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men, chỗ ở tạm cho hộ mất nhà, hộ nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Các hộ mất nhà cửa được rà soát bố trí tái định cư an toàn theo quy định. Hỗ trợ về gạo 15 kg/người/tháng trong 3 tháng (cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn). Hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng…

Cần Trung ương hỗ trợ để tỉnh có nguồn lực tái thiết

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cảm ơn Chính phủ thời gian qua đã quan tâm hỗ trợ kinh phí, lương thực cũng như điều động các lực lượng giúp tỉnh sớm khắc phục hậu quả bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, chỉ trong thời gian rất ngắn, tỉnh Gia Lai liên tiếp chịu “thiên tai kép” do bão số 13 và đợt mưa lũ đặc biệt lớn ngay sau đó, gây thiệt hại rất nặng nề. Hạ tầng thiết yếu, nhà ở, sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân bị tàn phá; các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, điện lực, thủy lợi thiệt hại nghiêm trọng.

“Trong bối cảnh nguồn lực tỉnh đã cạn kiệt, vượt khả năng tự khắc phục của địa phương, tỉnh Gia Lai rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ Trung ương”-Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh Gia Lai để tỉnh có nguồn lực tái thiết. Ảnh: H.P

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai đã đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ 1.000 tỷ đồng (80% nhu cầu) để tỉnh triển khai ngay việc di dời và ổn định dân cư tại các khu vực đặc biệt nguy hiểm, bảo đảm an toàn lâu dài, chấm dứt nguy cơ rình rập tái diễn hằng năm và giải quyết căn cơ tình trạng dân cư sống trong vùng thiên tai. Hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng để khôi phục khẩn cấp cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước, xử lý sạt lở taluy bảo đảm giao thông thiết yếu và ổn định đời sống sau lũ.

Bộ đội, Công an hỗ trợ Làng trẻ em SOS Quy Nhơn dọn vệ sinh sau khi nước lũ rút. Ảnh: H.P

Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng để tỉnh có nguồn lực tái thiết, khôi phục hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, khôi phục du lịch và cảnh quan các phường thuộc TP Quy Nhơn (trước đây), sớm ổn định đời sống và phục hồi vai trò trung tâm kinh tế - du lịch xanh của khu vực.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong việc huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện, nhất là sơ tán người dân để chủ động kiểm soát tình hình, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi bão số 13 đổ bộ cũng như trong đợt mưa lũ những ngày qua.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đề nghị tỉnh tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ. Ảnh: H.P

Chia sẻ với những khó khăn sau của tỉnh Gia Lai khi phải liên trải qua 2 đợt bão lũ chỉ trong thời gian ngắn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Trong đó, tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men.

“Theo phương châm "nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó", Quân đội, Công an bố trí lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp trạm y tế, trường học, các công trình công cộng, nhà ở cho người dân, dọn vệ sinh môi trường... giúp dân sớm ổn định cuộc sống”-Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Về các đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận và đề nghị tỉnh tiếp tục ghi nhận tình hình, thống kê thiệt hại cụ thể để có cơ sở báo cáo Chính phủ có chính sách hỗ kịp thời.

Ngoài những thiệt hại “nhãn tiền” bão lũ gây ra, Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh tổng hợp thêm thiệt hại của các doanh nghiệp để Chính phủ xem xét các chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế như hỗ trợ tài chính, giãn nợ thuế, hoặc tái thiết cơ sở hạ tầng.