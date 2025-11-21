Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh: Huy động tối đa lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Chiều 21-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Theo thống kê, tính đến chiều 21-11, toàn tỉnh có 3 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ.

Bên cạnh đó, có 34 nhà bị sập hoàn toàn, 19.200 nhà bị ngập (hiện còn khoảng 6.500 nhà còn bị ngập) cùng nhiều trụ sở, trường học, đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà máy sản xuất của doanh nghiệp và hoa màu bị hư hại. Ước tính sơ bộ thiệt hại đến nay là hơn 1.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Tại cuộc họp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành và một số xã, phường đã thông tin về tình hình ứng phó và thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa phương; đồng thời, đề xuất một số giải pháp khắc phục thiệt hại sau lũ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhận định, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ mưa lũ có thể quay trở lại.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết để thông tin đến người dân nhằm có phương án phòng-chống, tránh thiệt hại về người. Công an tỉnh và các lực lượng Quân đội tiếp tục chủ động phương tiện, lực lượng để ứng phó, cứu hộ cứu nạn trong trường hợp xấu nhất là mưa lũ tiếp tục xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thống kê lại thiệt hại do mưa lũ gây ra; kịp thời phân bổ hơn 2.000 tấn lương thực được Trung ương hỗ trợ, giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt sau bão.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục có phương án khắc phục sớm đối với các công trình giao thông, thủy lợi, bờ kè, trường học, nhà dân bị hư hỏng; dọn dẹp vệ sinh môi trường; tiếp tục theo dõi không cho người dân quay trở về khi nhà ở còn bị ngập lụt, tiếp tế nhu yếu phẩm nơi còn bị cô lập...

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý lực lượng Công an tỉnh theo dõi, cấm không cho lưu thông đối với các công trình giao thông bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngành Y tế xử ý vệ sinh môi trường sau lũ, lưu ý tiêu trùng khử độc và thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo nắm chắc số liệu các trường học bị ảnh hưởng để đề xuất phương án khắc phục, vệ sinh môi trường nhằm sớm đưa hoạt động dạy học trở lại.

Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với siêu thị và các đơn vị kinh doanh để chủ động nguồn nhu yếu phẩm chỗ trợ cho người dân còn bị cô lập, ngập lụt; kiếm soát không để xảy ra tình trạng lợi dụng tăng giá lương thực, thực phẩm sau lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục huy động lực lượng và phối hợp người dân khắc phục các công trình bị thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Đồng thời, huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân; ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn, hộ bị thiệt hại nặng.

Các địa phương tiếp nhận, huy động thêm nguồn lực hỗ trợ để giúp người dân bị thiệt hại, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.