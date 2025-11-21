Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh: Huy động tối đa lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 21-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Theo thống kê, tính đến chiều 21-11, toàn tỉnh có 3 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ.

Bên cạnh đó, có 34 nhà bị sập hoàn toàn, 19.200 nhà bị ngập (hiện còn khoảng 6.500 nhà còn bị ngập) cùng nhiều trụ sở, trường học, đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà máy sản xuất của doanh nghiệp và hoa màu bị hư hại. Ước tính sơ bộ thiệt hại đến nay là hơn 1.000 tỷ đồng.

z7248076297706-de6bf9cfb4e9f26499355708d19bd4da.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Tại cuộc họp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành và một số xã, phường đã thông tin về tình hình ứng phó và thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa phương; đồng thời, đề xuất một số giải pháp khắc phục thiệt hại sau lũ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhận định, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ mưa lũ có thể quay trở lại.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết để thông tin đến người dân nhằm có phương án phòng-chống, tránh thiệt hại về người. Công an tỉnh và các lực lượng Quân đội tiếp tục chủ động phương tiện, lực lượng để ứng phó, cứu hộ cứu nạn trong trường hợp xấu nhất là mưa lũ tiếp tục xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thống kê lại thiệt hại do mưa lũ gây ra; kịp thời phân bổ hơn 2.000 tấn lương thực được Trung ương hỗ trợ, giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt sau bão.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục có phương án khắc phục sớm đối với các công trình giao thông, thủy lợi, bờ kè, trường học, nhà dân bị hư hỏng; dọn dẹp vệ sinh môi trường; tiếp tục theo dõi không cho người dân quay trở về khi nhà ở còn bị ngập lụt, tiếp tế nhu yếu phẩm nơi còn bị cô lập...

z7248422373271-285b54ee4fa5750eca3a73f1ccb0c2a1.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý lực lượng Công an tỉnh theo dõi, cấm không cho lưu thông đối với các công trình giao thông bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngành Y tế xử ý vệ sinh môi trường sau lũ, lưu ý tiêu trùng khử độc và thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo nắm chắc số liệu các trường học bị ảnh hưởng để đề xuất phương án khắc phục, vệ sinh môi trường nhằm sớm đưa hoạt động dạy học trở lại.

Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với siêu thị và các đơn vị kinh doanh để chủ động nguồn nhu yếu phẩm chỗ trợ cho người dân còn bị cô lập, ngập lụt; kiếm soát không để xảy ra tình trạng lợi dụng tăng giá lương thực, thực phẩm sau lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục huy động lực lượng và phối hợp người dân khắc phục các công trình bị thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Đồng thời, huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân; ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn, hộ bị thiệt hại nặng.

Các địa phương tiếp nhận, huy động thêm nguồn lực hỗ trợ để giúp người dân bị thiệt hại, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

Thời sự

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

Thời sự

(GLO)- Tại Công điện số 18/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Thời sự

(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

null