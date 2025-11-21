Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khẩn trương khắc phục sạt lở, thông xe tuyến đường tránh từ xã Ia Tul qua phường Ayun Pa

(GLO)- Do mưa lũ dâng cao từ đêm 18 đến 19-11, hai tuyến đường giao thông huyết mạch từ xã Ia Tul qua phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đều bị sạt lở nghiêm trọng. Ngay sau khi nước rút, đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo lưu thông trở lại.

gen-h-z7243718374738-c5c5441d14f7030e8ace6afc5b65c6a0.jpg
Từ 10 giờ ngày 20-11, khu vực cầu Ia Kdrieng đã bị phong tỏa hoàn toàn do sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, khu vực cầu Ia Kdrieng (gần trụ sở Đảng ủy xã, tuyến đường chính từ xã Ia Tul qua phường Ayun Pa) bị sạt lở phần mố cầu; phần đất dưới chân cầu bị khoét sâu vào bên trong.

Trước đó, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, chỉ cho người đi bộ và xe máy qua lại để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đến 10 giờ ngày 20-11, khu vực này đã bị phong tỏa hoàn toàn vì tình hình sạt lở diễn biến nghiêm trọng hơn.

gen-h-z7243882201348-1a91e67ad95149ef7e2aa2b29644be96.jpg
Hàng trăm hộ dân không thể di chuyển đành phải đứng chờ 2 đầu điểm sạt lở chờ đơn vị thi công khắc phục sự cố. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, tuyến đường tránh từ khu vực cầu Bến Mộng qua xã Chư Mố (cũ) cũng bị nước lũ cuốn trôi một đoạn dài hàng chục mét khiến giao thông từ xã Ia Tul qua phường Ayun Pa bị chia cắt hoàn toàn.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương huy động phương tiện chở hàng trăm mét khối đất, đá, triển khai khắc phục tạm thời tuyến đường tránh, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại. Hàng trăm hộ dân không thể di chuyển đành phải đứng ở 2 đầu điểm sạt lở chờ đơn vị thi công khắc phục sự cố.

gen-h-z7243882210602-4cfac1eed3861885bc79c86b468a2a36.jpg
Đến 12 giờ 30 phút, tuyến đường tránh từ phường Ayun Pa qua xã Ia Tul đã được khắc phục tạm thời, đảm bảo thông xe trở lại. Ảnh: Vũ Chi

Đến 12 giờ 30 phút, tuyến đường tránh từ phường Ayun Pa qua xã Ia Tul đã được khắc phục tạm thời, đảm bảo thông xe trở lại trong niềm vui mừng khôn xiết của người dân.

