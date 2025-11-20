Ia Le: Giải cứu thành công 2 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ

(GLO)- Theo thông tin từ UBND xã Ia Le, chiều 19-11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cùng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4-Chư Prông đã giải cứu thành công 2 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Theo đó, những ngày qua, khu vực đầu nguồn suối Ea Hleo (tỉnh Đăk Lăk) xuất hiện mưa lớn khiến mực nước suối dâng cao. Tại đoạn chảy qua xã Ia Le (tỉnh Gia Lai), nước dâng cao khiến ông Nguyễn Đức Thiện (SN 1976) và ông Nguyễn Đình Bình (SN 1977, cùng trú tại thôn Ia Jol, xã Ia Le) bị cô lập hoàn toàn. Hai ông phải bám vào khu vực cao nhất chờ các lực lượng chức năng đến giải cứu.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) giải cứu thành công người dân mắc kẹt do mưa lũ. Ảnh: T.D

Nhận được tin báo, UBND xã Ia Le đề nghị cơ quan chức năng huy động lực lượng, phương tiện giải cứu. Sau nhiều giờ vật lộn với dòng nước dữ, các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công, đưa 2 người dân vào bờ an toàn.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân, UBND xã Ia Le thường xuyên khuyến cáo, cảnh báo người dân cần theo dõi sát sao các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lũ trong những ngày tới nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.