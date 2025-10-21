Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

anh-sat-lo-1.jpg
Khu vực sạt lở có quy mô rất lớn, dài khoảng 400 m. Ảnh: Minh Phương

Chiều 20-10, UBND xã Ia Ly đã huy động hơn 30 cán bộ, công an, dân quân cùng người dân hỗ trợ 5 hộ gia đình di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực sạt lở.

Lực lượng tại chỗ đã phối hợp tháo dỡ, vận chuyển bàn ghế, tủ, vật dụng sinh hoạt và vật nuôi bằng xe tải đến khu vực nhà thuê tạm, cách xa vị trí nguy hiểm. Trước mắt, địa phương trích kinh phí dự phòng hỗ trợ chi phí thuê nhà cho các hộ dân.

anh-di-doi-tai-san-2.jpg
Lực lượng dân quân xã cùng người dân tháo dỡ, vận chuyển vật dụng sinh hoạt, vật nuôi đến nơi an toàn bằng xe tải. Ảnh: Minh Phương

Theo ghi nhận, trong ngày 20-10, tuyến đường vào Trạm biến áp 500 kV tiếp tục sạt lở thêm 1-2 m, khiến toàn bộ khu vực phải phong tỏa, cấm người và phương tiện qua lại.

Trước đó, ngày 19-10, tại khu vực này đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, làm sụp hoàn toàn hơn 300 m mặt đường; kéo theo cây cối và một số công trình phụ của người dân rơi xuống vực sâu.

di-doi-3.jpg
Toàn bộ tài sản của người dân được hỗ trợ di dời đến khu vực nhà thuê tạm, cách xa khu vực sạt lở. Ảnh: Minh Phương

Khu vực sạt lở bắt đầu từ ngã 3 giao đường Lê Hồng Phong-Phạm Văn Đồng hướng đi vào Trạm phân biến áp 500 kV-tuyến đường chuyên dùng do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành.

Vị trí sạt lở nằm dọc sườn dốc, ta luy tuyến đường, độ sâu trung bình khoảng 6 m, diễn biến tiếp tục phức tạp. Trong phạm vi sạt lở có 6 hộ dân với 26 nhân khẩu; trong đó, 1 hộ đã bị sập nhà hoàn toàn, 5 hộ còn lại nằm trong vùng nguy hiểm.

Ông Rơ Châm Tâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly-cho biết: “Từ ngày 19-10, vụ sạt lở diễn biến phức tạp hơn, gây sập hoàn toàn đoạn đường 320 m, 1 nhà dân bị sập, nhiều nhà khác bị nứt tường, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân”.

sa-lo-32.jpg
Khu vực sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong có dấu hiệu tiếp tục lan rộng.
﻿Ảnh: Minh Phương

Sở Xây dựng cũng đã cử cán bộ chuyên môn đến khảo sát, đánh giá hiện trạng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Đồng thời, Sở đề nghị UBND xã Ia Ly tiếp tục phong tỏa khu vực nguy hiểm, khẩn trương di dời dân ra khỏi vùng sạt lở; yêu cầu Công ty Thủy điện Ia Ly sớm báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí nguồn vốn để xử lý, khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-nhấn mạnh: “Chúng tôi đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương kiểm tra, thống kê thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và sớm khắc phục sự cố sạt lở”.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Trao cơ hội, dựng niềm tin cho người hoàn lương

Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8.

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

Đời sống

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

Đời sống

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

Xã hội

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền, hướng dẫn chị Keo (ở giữa, làng Đê Gôh) cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Chăm lo tốt hơn sức khỏe người dân vùng khó

Đời sống

(GLO)- Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố và kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từ tuyến y tế cơ sở.

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

Đời sống

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Múa lân tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025.

Vui Trung thu, thân thiện với môi trường

Xã hội

(GLO)- Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 do nhóm 5Rs Superman Quy Nhơn, Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn, Trung tâm Thương mại và dịch vụ TOCEPO tổ chức sáng 5-10 vừa tạo không khí đón Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

Xã hội

(GLO)- Góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có hàng nghìn đôi tay ở nhiều vị trí với những trọng trách khác nhau. Trong số đó, có một ê-kíp đặc biệt lặng thầm chuẩn bị phía sau: những người làm công tác tiệc teabreak.

null