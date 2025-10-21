Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

Khu vực sạt lở có quy mô rất lớn, dài khoảng 400 m. Ảnh: Minh Phương

Chiều 20-10, UBND xã Ia Ly đã huy động hơn 30 cán bộ, công an, dân quân cùng người dân hỗ trợ 5 hộ gia đình di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực sạt lở.

Lực lượng tại chỗ đã phối hợp tháo dỡ, vận chuyển bàn ghế, tủ, vật dụng sinh hoạt và vật nuôi bằng xe tải đến khu vực nhà thuê tạm, cách xa vị trí nguy hiểm. Trước mắt, địa phương trích kinh phí dự phòng hỗ trợ chi phí thuê nhà cho các hộ dân.

Lực lượng dân quân xã cùng người dân tháo dỡ, vận chuyển vật dụng sinh hoạt, vật nuôi đến nơi an toàn bằng xe tải. Ảnh: Minh Phương

Theo ghi nhận, trong ngày 20-10, tuyến đường vào Trạm biến áp 500 kV tiếp tục sạt lở thêm 1-2 m, khiến toàn bộ khu vực phải phong tỏa, cấm người và phương tiện qua lại.

Trước đó, ngày 19-10, tại khu vực này đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, làm sụp hoàn toàn hơn 300 m mặt đường; kéo theo cây cối và một số công trình phụ của người dân rơi xuống vực sâu.

Toàn bộ tài sản của người dân được hỗ trợ di dời đến khu vực nhà thuê tạm, cách xa khu vực sạt lở. Ảnh: Minh Phương

Khu vực sạt lở bắt đầu từ ngã 3 giao đường Lê Hồng Phong-Phạm Văn Đồng hướng đi vào Trạm phân biến áp 500 kV-tuyến đường chuyên dùng do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành.

Vị trí sạt lở nằm dọc sườn dốc, ta luy tuyến đường, độ sâu trung bình khoảng 6 m, diễn biến tiếp tục phức tạp. Trong phạm vi sạt lở có 6 hộ dân với 26 nhân khẩu; trong đó, 1 hộ đã bị sập nhà hoàn toàn, 5 hộ còn lại nằm trong vùng nguy hiểm.

Ông Rơ Châm Tâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly-cho biết: “Từ ngày 19-10, vụ sạt lở diễn biến phức tạp hơn, gây sập hoàn toàn đoạn đường 320 m, 1 nhà dân bị sập, nhiều nhà khác bị nứt tường, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân”.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong có dấu hiệu tiếp tục lan rộng.

﻿Ảnh: Minh Phương

Sở Xây dựng cũng đã cử cán bộ chuyên môn đến khảo sát, đánh giá hiện trạng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Đồng thời, Sở đề nghị UBND xã Ia Ly tiếp tục phong tỏa khu vực nguy hiểm, khẩn trương di dời dân ra khỏi vùng sạt lở; yêu cầu Công ty Thủy điện Ia Ly sớm báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí nguồn vốn để xử lý, khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-nhấn mạnh: “Chúng tôi đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương kiểm tra, thống kê thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và sớm khắc phục sự cố sạt lở”.