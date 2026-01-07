Tập đoàn Xi măng Hoàng Long hỗ trợ tỉnh Gia Lai 500 tấn xi măng khắc phục hậu quả bão lũ

(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Tập đoàn Xi măng Hoàng Long (trụ sở chính tại TP. Hà Nội) tổ chức trao tặng 500 tấn xi măng giúp các địa phương trong tỉnh khôi phục nhà ở cho người dân và các công trình hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai.

Theo đó, số xi măng hỗ trợ được phân bổ cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng về nhà ở, công trình dân sinh và hạ tầng kỹ thuật, gồm phường An Khê và các xã: Ia Rsai, Pờ Tó, Ya Hội, Ia Pa, Ayun, Uar, Ia Tul và Sơn Lang. Tổng trị giá số xi măng hỗ trợ hơn 665 triệu đồng.

Trực tiếp bàn giao số xi măng hỗ trợ, ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xi măng Hoàng Long - khẳng định: Chương trình nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong đồng hành cùng chính quyền địa phương khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Số xi măng hỗ trợ được tập kết tại cảng Quy Nhơn trước khi phân bổ cho các địa phương. Ảnh: ĐVCC

Đánh giá cao sự chủ động, đồng hành của doanh nghiệp trong việc chung tay cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: Trong bối cảnh hậu quả bão lũ còn để lại nhiều khó khăn, thiệt hại lớn đối với đời sống nhân dân và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn Xi măng Hoàng Long là nguồn động viên hết sức thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc của doanh nghiệp trước thiệt hại của địa phương.