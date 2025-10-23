Thầy giáo Nguyễn Văn Xuyền thổi hồn vào những bức tượng xi măng

(GLO)- Không chỉ tận tâm với nghề dạy học, thầy giáo Nguyễn Văn Xuyền-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn tâm huyết với công việc tạc tượng.

Từ niềm đam mê cá nhân, những bức tượng động vật do thầy Xuyền tạo nên đã trở thành điểm nhấn trong nhiều khuôn viên nhà vườn, trường học và quán cà phê.



Thầy Nguyễn Văn Xuyền làm tượng động vật bằng xi măng. Ảnh: M.N

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, tại nhà riêng ở thôn 3 (xã Đak Đoa), thầy Xuyền bắt tay tạc tượng các con vật theo đơn đặt hàng. Mỗi đường nét, chi tiết đều được thầy Xuyền tính toán tỉ mỉ để khi hoàn thiện, bức tượng không chỉ đẹp về hình khối mà còn có “cái hồn” của con vật.

Chia sẻ cơ duyên với nghề tạc tượng, thầy Xuyền cho biết: "Thời điểm dịch Covid-19, mọi người hầu như phải cách ly ở nhà. Ngoài thời gian quản lý công việc của trường, tôi mày mò làm tượng các con vật kích cỡ nhỏ. Vì không qua trường lớp đào tạo, tôi vừa làm vừa học cách cắt sắt, hàn khung, trộn xi măng. Dần dần, tôi tích lũy được kinh nghiệm, sản phẩm cũng ngày càng hoàn thiện hơn".

Thầy Nguyễn Văn Xuyền (bìa phải) chia sẻ quá trình làm tượng con trâu bằng xi măng với anh Nguyễn Thành Duy-Chủ quán Cà phê Ánh Mặt Trời. Ảnh: M.N

Ban đầu, thầy Xuyền chỉ có ý định tạo tượng trang trí vườn nhà để thỏa niềm đam mê. Thế nhưng, khi những đoạn video clip giới thiệu tác phẩm đăng lên mạng xã hội, thầy Xuyền nhận được nhiều lời khen ngợi và đơn đặt hàng từ khắp nơi.

Theo thầy Xuyền, tạc tượng bằng xi măng không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn là một quá trình sáng tạo đầy công phu. Đầu tiên, người thợ phải phác thảo hình dáng tổng thể, định hình khung sắt, rồi vừa đắp vừa gọt hỗn hợp xi măng để tạo khối. Sau đó là công đoạn tráng xi măng, điều chỉnh các chi tiết nhỏ, chà nhẵn, phủ sơn trắng và vẽ màu.

“Muốn bức tượng giống như thật, người thợ phải hiểu đặc tính, hình dáng của con vật. Khi đó, tác phẩm mới thật sự có hồn”-thầy Xuyền chia sẻ.

Những động vật làm bằng xi măng tại quán cà phê Ánh Mặt Trời. Ảnh: M.N

Mỗi tác phẩm có trọng lượng từ vài chục ký đến hàng tấn, thời gian thực hiện kéo dài từ vài ngày đến vài tháng. Một bức tượng con trâu nặng hơn 1 tấn có giá đến hàng chục triệu đồng. Tượng càng lớn, càng tinh xảo thì giá trị càng cao.

Các bức tượng do thầy Xuyền làm ra được khách hàng đặt mua để trang trí nhà vườn, khu nghỉ dưỡng, quán cà phê, trường học. Đặc biệt, các mô hình “vườn cổ tích” ở trường mầm non như nai, thỏ, mèo… được thầy chế tác có độ chân thật cao, góp phần tạo không gian gần gũi, sinh động, thu hút trẻ nhỏ. Thầy Xuyền còn trang trí khuôn viên, vườn hoa, công trình măng non phục vụ việc dạy học và vui chơi cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Đak Đoa.

Dẫn chúng tôi tham quan quán Cà phê Ánh Mặt Trời (96 đường Wừu, xã Đak Đoa), anh Nguyễn Thành Duy (chủ quán) cho biết: “Tượng con vật do thầy Xuyền làm rất chắc chắn, sinh động. Khách đến quán rất thích thú check-in bên những bức tượng này”.

Một con khủng long bằng xi măng do thầy Xuyền tạo nên bằng đôi tay khéo léo. Ảnh: M.N

Đến nay, thầy Xuyền đã nhận được nhiều đơn đặt hàng. Ngoài làm tượng động vật, thầy Xuyền còn nhận thiết kế hồ cá cảnh, non bộ và các công trình sinh vật cảnh khác. Thu nhập mỗi tháng từ nghề tạc tượng của thầy Xuyền khoảng chục triệu đồng, sau khi đã trừ chi phí. Đặc biệt, thầy còn sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho thanh niên địa phương có cùng đam mê.

Không chỉ khéo tay, sáng tạo trong nghệ thuật, thầy Nguyễn Văn Xuyền còn là một nhà giáo tận tâm. Trong những năm học qua, thầy Xuyền luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

“Tôi chỉ tranh thủ tạc tượng sau khi hoàn thành công việc chuyên môn. Tôi thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dạy và học”-thầy Xuyền tâm sự.

Với đôi tay khéo léo, niềm say mê nghệ thuật và sự sáng tạo không ngừng, thầy Xuyền không chỉ góp phần tô điểm cho không gian sống trở nên sinh động mà còn góp phần lan tỏa thông điệp: dám làm, dám theo đuổi đam mê để tạo nên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.