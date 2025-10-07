Nữ họa sĩ ba miền hội ngộ phố Núi

(GLO)- Những ngày này, công tác chuẩn bị cho triển lãm “Về miền đất đỏ” của các nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam đang được gấp rút triển khai nhằm kịp ra mắt đông đảo công chúng yêu nghệ thuật vào ngày 20-10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đây là hoạt động do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Bảo tàng Pleiku tổ chức. Nói như PGS.TS, họa sĩ Trang Thanh Hiền (Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam) thì cuộc hội ngộ này sẽ là nguồn cảm hứng thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng nữ họa sĩ khắp 3 miền trong cả nước.

Tác phẩm “Đến mùa hoa nở” của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm (TP Hồ Chí Minh).

Họa sĩ Trang Thanh Hiền cho biết: Ý tưởng tổ chức triển lãm nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam khởi lên từ năm 2010, tạo ra một sân chơi mới mẻ trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm “Về miền đất đỏ” đánh dấu cột mốc thứ 11 của cuộc chơi, và đây là lần đầu tiên hành trình nghệ thuật này đặt chân đến Gia Lai - vùng đất đỏ bazan mang vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, của bản sắc văn hóa đầy cuốn hút.

Tại triển lãm kéo dài đến hết ngày 10-11-2025, công chúng sẽ có dịp ngắm 50 tác phẩm của 30 nữ họa sĩ, thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau, từ sơn dầu, sơn mài đến lụa, giấy dó... Chủ đề tác phẩm cũng rất rộng, từ phong cảnh, tĩnh vật, chân dung, sinh hoạt đời thường, lễ hội… với ngôn ngữ hội họa đặc sắc. Nét đa dạng trong phong cách và cá tính sáng tạo góp phần làm nên một không gian nghệ thuật xứng đáng được đón đợi.

Tác phẩm “Tình mẫu tử” của tác giả trẻ Hồ Thị Mỹ Hạnh (Gia Lai) góp mặt tại triển lãm.

Tại triển lãm, những người yêu nghệ thuật sẽ được gặp gỡ các tên tuổi của nền mỹ thuật Việt Nam đương đại như: Nguyễn Thị Tâm, Cao Thị Được, Đặng Thị Dương (TP Hồ Chí Minh); Ngô Đình Bảo Vi (Huế); Hồ Thị Xuân Thu (Gia Lai); Bùi Mai Hiên, Trang Thanh Hiền, Nguyễn Thị Lan Hương, Tào Thu Hương (Hà Nội)…

Nhiều tác giả trẻ cũng góp mặt, như là minh chứng cho tinh thần tiếp nối, kế thừa những giá trị được trao truyền. Riêng tại Gia Lai, một số họa sĩ 8X đã và đang tạo dựng được dấu ấn riêng cũng được mời tham gia triển lãm như: Lê Nguyễn Thảo My, Nguyễn Nguyên Bút, Mai Thị Kim Uyên, Châu Ái Vân, Lê Thị Thanh, Lê Thị Kim Thúy…

Chia sẻ niềm vui khi được hạnh ngộ cùng những gương mặt mới, họa sĩ Cao Thị Được cho hay: “Bên cạnh nhiều nữ họa sĩ kỳ cựu với nhiều giải thưởng tại triển lãm trong nước, quốc tế, có không ít nữ họa sĩ lần đầu tiên tham dự triển lãm lần này. Chính họ là người đem lại những giá trị mới cho triển lãm, để thấy rằng cộng đồng nữ họa sĩ Việt Nam đang ngày càng phát triển”.

Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, một trong những người đầu tiên khởi xướng nên cuộc chơi dành cho các nữ họa sĩ 3 miền không khỏi tự hào chia sẻ: Từ cuộc triển lãm đầu tiên ở Hà Nội năm 2010 với chỉ 10 nữ họa sĩ đồng hành, đến nay sân chơi này được duy trì thường niên (trừ giai đoạn Covid-19), thu hút số lượng thành viên tham gia tăng gấp 3 lần.

“Phụ nữ làm nghệ thuật thường phải vượt qua những định kiến, rào cản và thu xếp đủ đầy cho thiên chức tự nhiên của mỗi người. Ấy vậy mà các chị các em đã làm được và làm tốt cho một cuộc chơi không hề kém chất lượng nghệ thuật so với các nam họa sĩ. Đây là minh chứng cho tố chất sáng tạo mạnh mẽ của những người phụ nữ”, họa sĩ Nguyễn Thị Lan Hương nhận định.

Tác phẩm “Theo dòng phù sa” của nữ họa sĩ Bùi Mai Hiên (Hà Nội).

Lần thứ 5 tham gia triển lãm của các nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam, nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, đại diện “chủ nhà” tại triển lãm năm nay bày tỏ niềm hiếu khách: “Vùng đất đỏ bazan Gia Lai là nơi chứa đựng vô vàn dữ liệu văn hóa nghệ thuật quý giá của các dân tộc Tây Nguyên. Do vậy, cuộc triển lãm này có thể xem là một cuộc gây dựng cảm hứng sáng tạo cho các nữ họa sĩ không chỉ ở Gia Lai mà còn ở khắp các miền Tổ quốc, để từ đó thêm hiểu, thêm yêu vùng đất này”.

Tương tự, họa sĩ Trang Thanh Hiền khẳng định “Về miền đất đỏ” là một chuyến đi được hầu hết các nữ họa sĩ chờ đợi với những trải nghiệm mới. “Được đi, được đến những vùng đất mới chính là một cơ hội để chúng tôi được sống với chính mình, được khám phá và xây dựng những cảm xúc mạnh mẽ cho con đường sáng tạo nghệ thuật”, họa sĩ Hiền bày tỏ.