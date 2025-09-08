Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Càng gần đến ngày ra mắt triển lãm cá nhân “Những vì sao trong đêm”, ánh đèn bên giá vẽ của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên càng thao thức. Nhiều lần, ánh đèn khuya tan hòa vào những tia sáng đầu ngày để cho Uyên được tự do đến tận cùng trong cuộc mê mải tìm kiếm chính mình.

Lần nọ, khi màu sắc đang rong chơi trên những tấm tranh sơn mài khổ lớn, tâm trí Uyên bất chợt bật ra những câu thơ chị dành tặng riêng mình: “Những vì sao lấp lánh/Soi lòng giữa mênh mông/Buồn vui tan trong gió/Gặp mình rồi phải không?”.

63fbd07cb6b43dea64a5.jpg
Nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên. Ảnh: Bi Ly

1. “Những vì sao trong đêm” là triển lãm cá nhân thứ 2 của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, sẽ khai mạc vào ngày 9-9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, năm 2023, Uyên tổ chức thành công triển lãm cá nhân đầu tiên với chủ đề “Những cô gái đỏng đảnh” cũng tại địa điểm trên; đồng thời góp mặt trong một số triển lãm nhóm nữ họa sĩ tại Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Chị cũng từng có nhiều tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên.

Trong triển lãm lần này (kéo dài đến hết đến ngày 15-9), Uyên giới thiệu đến người xem 54 tác phẩm sơn mài, chủ yếu là khổ lớn (80x180 cm); đặc biệt, bức dài nhất lên đến 540 cm. Lý giải về con số 54 hay ngày khai mạc 9-9, Uyên cho hay chị ấn tượng với số 9. Không đơn thuần là số học, đây còn là ẩn dụ về độ chín của một con người trong cuộc sống và sự nghiệp-điều chị mong mỏi vươn tới.

van-khanh-0914.jpg
Phụ nữ luôn là chủ thể chính trong tranh của họa sĩ Kim Uyên. (Tác phẩm "Vân khánh")

Dõi theo hành trình của Uyên sẽ nhận thấy, chị đang ửng chín qua triển lãm solo lần thứ 2. Xấp xỉ tuổi 40 là lúc con người ta đủ trải nghiệm để nhìn lại, để thấy yêu con đường đã qua dù có những gập ghềnh. Uyên gửi vào tranh tất cả những trải nghiệm ấy: vui buồn, tự vấn, kiêu hãnh... Vẫn là những tác phẩm đầy tính nữ, vẫn những gương mặt thanh xuân đậm chất hiện đại pha chút kiêu kỳ, mong manh nhưng hàm chứa nhiều ngẫm ngợi sâu xa.

Một chủ đề nổi rõ là hành trình kiếm tìm con đường của mình và nhất quán với nó. Bức “Con đường nguyên sơ” phác họa một lối lên khúc khuỷu, dốc đứng lao xao bờ lau, có cả hiểm nguy chực chờ nhưng một chiếc bóng nhỏ vẫn kiên tâm bước. Chủ thể của tác phẩm là một cô gái đang bình thản hồi tưởng khung cảnh đó với tâm thế của người đã vượt qua.

con-duong-nguyen-so.jpg
Tác phẩm “Con đường nguyên sơ”

Vẽ ít, gợi nhiều là bút pháp của Uyên trong bức “Đi về phía mặt trời”. Cũng là những nấc thang bé nhỏ dẫn lối giữa mênh mông, dưới ánh mặt trời soi rọi. Màu rêu sáng được sử dụng đầy sáng tạo trong một tác phẩm sơn mài, như choàng lên tất thảy cảm giác bình yên. Một bức mà chị cho rằng không có nhiều chi tiết để ngắm, nhưng lại có nhiều điều để ngẫm.

“Miễn là hướng về mặt trời thì ánh sáng ấy, cũng là ánh sáng của tư tưởng, sẽ cho ta nguồn năng lượng. Ta có cảm giác được soi đường để bước từng bước chân hạnh phúc, thấu suốt nhân sinh” - Uyên chia sẻ cảm hứng dành cho tác phẩm.

Những cô gái khác xuất hiện trong tranh Uyên cũng là để đối diện với sự tĩnh lặng và trả lời vô số câu hỏi như: “Hạnh phúc là gì”, đâu là “Con đường của tôi”… để được sống một “Thanh xuân rực rỡ”, trao đi giá trị cho xã hội, để cùng “Cho tôi và cho bạn” giữa “Một chiều lộng gió”… Những gam màu lạ, phá cách nhưng vẫn giữ nguyên sự sang trọng, nền nã của sơn mài truyền thống làm nên sự thu hút đặc biệt trong tranh chị.

Người xem còn yêu tinh thần tự do, phóng khoáng của các tác phẩm, nơi chị gửi gắm niềm biết ơn bản thân vì đã không ngừng cố gắng, biết ơn mọi yêu thương dành cho.

thanh-xuan-ruc-ro.jpg
Tác phẩm "Thanh xuân rực rỡ"

2. Họa sĩ Kim Uyên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm mỹ thuật - Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Sau đó, chị trở thành giáo viên Mỹ thuật tại một trường tiểu học ở Gia Lai, cách nhà hơn 40 cây số. Sau mười mấy năm vừa dạy học vừa theo đuổi nghiệp vẽ, có hôm đến 2-3 giờ sáng, Uyên nhận ra chị cần dành cho hội họa một tình yêu duy nhất, không chia sớt. Chị xin nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Nhà thơ, nhà báo Văn Công Hùng nhớ lại: “Tôi từng lo lắng hỏi Uyên, rồi liệu sẽ sống như thế nào để vẽ, nhất là giờ lại chỉ chơi sơn mài, toàn khổ lớn, loại vẽ... quý tộc, chất liệu rất đắt. Và té ra, tôi lo... bò trắng răng”. Uyên dần định hình con đường riêng của bản thân. Chị cũng “sống khỏe” nhờ hội họa, có bức chưa kịp hoàn thiện đã có người yêu tranh đặt mua.

8c4fcc4c928519db4094.jpg
Tác phẩm "Ngày lặng gió"

Chứng kiến Uyên quên ăn hoặc ngủ vùi bên một tác phẩm, có cảm giác với chị, hội họa là một tôn giáo. Chị vẽ miệt mài, như sợ không kịp diễn đạt những điều đang dậy lên trong lòng mình. Nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, người thành danh với dòng tranh sơn mài, người “soi đuốc” cho Uyên mấy năm qua cũng không khỏi xúc động trước nỗ lực sáng tạo nghệ thuật của học trò.

“Trong cuộc sống, bạn ấy cũng là một người phụ nữ bình thường, là một người mẹ chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình, tích cóp từng chút thời gian để vẽ và sống với nghề. Gần bạn ấy mới biết bạn ấy đã làm việc từ giữa khuya đến sáng hôm sau, có lúc vẽ liền mạch không biết nghỉ ngơi, ăn uống”-bà nói.

4563633859fbd2a58bea.jpg
Tác phẩm "Phố đêm"

Khi các tác phẩm tại triển lãm cá nhân lần thứ 2 của Uyên hiện hữu đồng loạt tại xưởng vẽ, họa sĩ Xuân Thu bất ngờ: “Cả phòng tranh mang lại cho tôi một ấn tượng như một dòng chảy của năng lượng sáng tạo. Bút pháp, kỹ thuật mạnh mẽ nhưng không hề phô trương mà làm chủ được chuyển động của mạch cảm xúc trong tim (…). Xem tranh của bạn ấy, ta không những thấy mình trong đó mà còn hiểu được thế hệ trẻ đang trăn trở, đang khao khát điều gì. Tranh nghệ thuật hóa đời thường nhưng rất thi vị, như một ly rượu có men đằm thắm”.

Nỗ lực nào cũng xứng đáng được đền đáp. Và sự đền đáp lớn nhất, với riêng Uyên, có lẽ là gặp được chính mình.

Tranh của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên nội tâm nhưng đầy cá tính và lãng mạn, uyển chuyển như thác mây. Tác phẩm của Uyên thường phá cách, đường nét rất riêng biệt, không lẫn vào đâu được bởi nét hiện đại trên tranh sơn mài truyền thống, đánh thức những nỗi buồn, niềm hưng phấn và cả sinh khí, năng lượng…

Nghệ sĩ Ưu tú ĐẶNG CÔNG HƯNG-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Chuyện ngôi làng Bahnar từng “bước vào” phim

Chuyện ngôi làng Bahnar từng “bước vào” phim

Văn hóa

(GLO)- 43 năm trước, làng Ktăng (xã KDang) từng “bước vào” bộ phim Chiếc vòng bạc, trở thành “nhân vật điện ảnh” đặc biệt. Vẻ đẹp văn hóa và sức sống của một ngôi làng Bahnar đã được gìn giữ, phát huy suốt nhiều thập kỷ qua.

Mùa mận Tết Độc lập

Mùa mận Tết Độc lập

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Trời chuyển nắng. Mấy cây mận trước sân đã chi chít nụ lu lú. Vài cành đong đưa rưng rưng gió, khiến nụ hoa cứ e ấp mãi chẳng muốn căng bung. Thanh tựa cửa trông ra, thở ra một hơi dài như muốn tuôn theo cái nồng rực, bức bối.

Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

Văn hóa

(GLO)-Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tại một số rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh, nhiều khán giả xếp hàng dài chờ mua vé để xem phim "Mưa đỏ". Nhiều suất chiếu nhanh chóng kín chỗ, phản ánh sức hút đặc biệt của tác phẩm này chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. 

Bền bỉ với hành trình đọc sách

Bền bỉ với hành trình đọc sách

Văn hóa

(GLO)- Các cuộc thi khuyến đọc trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tổng kết và trao giải. Câu chuyện của các cá nhân, tập thể tham gia cuộc thi đã một lần nữa khẳng định, đọc là một hành trình dài cần tính kiên trì, bền bỉ để từ đó lặng lẽ tích lũy tri thức và trưởng thành.

Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

Văn hóa

(GLO)- Từ ngày 29-8 đến ngày 1-9, Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có mặt tại phường Quy Nhơn để tham gia lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” năm 2025. Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng cùng vòng xoang nối dài.

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

Thời sự - Sự kiện

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

Văn hóa

(GLO)-Trong khuôn khổ lễ hội "Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ" năm 2025, tối 31-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống, nhằm lan tỏa giá trị di sản văn hóa của tỉnh đến đông đảo người dân và du khách.

Nhận diện, định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai

Nhận diện, định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai

Văn hóa

(GLO)- Sáng 25-8, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu giá trị và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai” và công bố báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích này.

Đá cũ An Khê hướng tới danh hiệu Di sản văn hóa thế giới

Đá cũ An Khê hướng tới danh hiệu Di sản văn hóa thế giới

Văn hóa

(GLO)- Hơn 80 vạn năm trước, trên vùng đất An Khê (tỉnh Gia Lai), những cộng đồng người cổ đã ghè đẽo đá, để lại dấu tích thuộc loại sớm nhất ở Đông Nam Á. Đây không chỉ là chứng tích của một nền văn hóa cổ xưa, mà còn đặt Việt Nam vào bản đồ nghiên cứu tiến hóa loài người thế giới.

Đoạn Trường Lũy thuộc địa phận tỉnh Gia Lai dài hơn 14,4 km, kéo dài từ phường Hoài Nhơn Bắc đến các xã An Lão, An Hòa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khảo sát thực địa di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai

Văn hóa

(GLO)- Ngày 24-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn khảo sát có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

null