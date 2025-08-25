“Đất võ trời văn” hiện lên trong những bức bích họa

(GLO)- Bức tường trắng trong khuôn viên Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nay được “thay áo” mới bằng hình ảnh đầy màu sắc của tranh bích họa. Ở đây, giáo viên và học sinh đã kể về câu chuyện văn hóa nơi “đất võ trời văn” bằng ngôn ngữ của hội họa.

Bức bích họa “Đất võ trời văn” phía sân Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn đã thu hút sự chú ý của nhiều người bởi tác phẩm tái hiện những biểu tượng đặc sắc của vùng đất võ anh hùng như: Tượng Quang Trung cưỡi ngựa ra trận với khí phách hào hùng; tháp Chăm cổ kính - dấu ấn văn hóa Champa; tượng Phật chùa Ông Núi thanh tịnh, linh thiêng.

Điểm nhấn của tác phẩm còn là hình ảnh các em học sinh hào hứng trong xu hướng hội nhập quốc tế, hòa cùng những nét vẽ truyền thống như múa mặt nạ, võ cổ truyền, cờ lệnh rực rỡ…

Học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn say sưa vẽ bích họa chủ đề "Đất võ trời văn" trên bức tường trắng. Ảnh: T.D

Bức vẽ được thực hiện bởi 25 cán bộ, giáo viên và đông đảo học sinh nhà trường. Em Torres Hoàng Anh (học sinh lớp 11A1) là một trong những gương mặt vinh dự “góp bút” vẽ nên bức tranh bích họa sinh động mang tên “Đất võ trời văn”. Hoàng Anh là người Mỹ gốc Việt. Chính vì vậy, em đặc biệt thích tìm hiểu nét đẹp văn hóa, truyền thống của quê hương Gia Lai.

“Mỗi khi được tham gia hoạt động trải nghiệm hay hoàn thiện bức tranh tường ở trường, em đều chụp lại và gửi về cho ông nội ở nước Mỹ xa xôi xem. Em muốn ông hiểu hơn về vẻ đẹp của đất nước Việt Nam - nơi em đang học tập và gắn bó” - Hoàng Anh chia sẻ.

Không chỉ là những tác phẩm hội họa, những bức bích họa còn là “cầu nối” giữa thế hệ trẻ với di sản quê hương, giữa truyền thống và hội nhập. Dưới gam màu tươi sáng, học sinh cảm nhận được trách nhiệm giữ gìn giá trị tinh thần của "đất võ trời văn". Từ đó, lan tỏa nét đẹp quê hương đến bạn bè bốn phương.

Bức bích họa “Đất võ trời văn” do giáo viên và học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool

﻿Quy Nhơn "góp bút". Ảnh: T.D

Chung tinh thần đó, nhiều năm qua, các thành viên Câu lạc bộ năng khiếu hội họa của trường đã điểm tô nhiều bức tường cũ kỹ tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa bằng hình ảnh bích họa sống động. Qua đó, góp phần giới thiệu văn hóa truyền thống quê hương, đồng thời lan tỏa thông điệp giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Mỗi nét vẽ là một thông điệp, mỗi gam màu là một phần ký ức và niềm tự hào về vùng đất anh hùng - nơi hun đúc tinh thần thượng võ, bản lĩnh và khát vọng vươn xa. Đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật, mà còn là cách thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng với giá trị truyền thống và lan tỏa hình ảnh tươi đẹp của quê hương đến bạn bè gần xa”.