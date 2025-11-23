Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an xã Hra khai giảng “Lớp học tình thương”

(GLO)- Ngày 23-11, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai giảng “Lớp học tình thương” đợt 3 tại làng Kdung.

lop-hoc-tinh-thuong-do-cong-an-xa-hra-to-chuc-nham-giup-nguoi-dan-bahnar-biet-doc-biet-viet-anh-tuan-thanh.jpg
Công an xã Hra mở “Lớp học tình thương” giúp người Bahnar ở làng Kdung biết đọc, biết viết. Ảnh: Tuấn Thành

Lớp học nhằm giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ và người lớn tuổi biết đọc, biết viết.

Lớp thu hút 45 học viên người Bahnar, học vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút và sẽ duy trì cho đến khi học viên thành thạo kỹ năng đọc, viết.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hra trực tiếp đứng lớp giảng dạy, hướng dẫn người dân.

Tại lễ khai giảng, Công an xã đã tặng vở, bút, bảng viết, balo cho học viên; đồng thời động viên mọi người tham gia đầy đủ các buổi học để đạt kết quả tốt khi kết thúc khóa học.

Song song với hoạt động dạy chữ, lực lượng Công an cũng tuyên truyền về: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định về an ninh trật tự, phòng-chống tệ nạn xã hội; nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch... Qua đó, học viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác trong cộng đồng.

cong-an-xa-hra-tang-dung-cu-hoc-tap-ba-lo-cho-hoc-vien-tham-gia-lop-hoc.jpg
Công an xã Hra tặng dụng cụ học tập, ba lô cho học viên tham gia lớp học. Ảnh: Tuấn Thành

Trước đó, Công an xã Hra đã tổ chức thành công 2 “Lớp học tình thương” tại làng Kon Hoa và Kret Krot.

Mô hình “Lớp học tình thương” được Công an tỉnh Gia Lai công nhận là mô hình “Dân vận khéo”, góp phần tăng cường gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

