Thượng úy Lê Tuấn Thành: Người khởi xướng nhiều dự án giàu tính nhân văn

(GLO)- Không chỉ là cán bộ tận tụy với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, Thượng úy Lê Tuấn Thành (SN 1996, Công an xã Hra, tỉnh Gia Lai) còn được mọi người quý mến, nể phục bởi vì anh là người khởi xướng, thực hiện nhiều dự án giàu tính nhân văn.

“Gieo chữ” cho bà con Bahnar

Tối thứ 3, thứ 5 hằng tuần, trong phòng học nhỏ ở Trường Tiểu học Hra số 1 điểm trường làng Kon Hoa (xã Hra) vang lên tiếng đánh vần, tiếng đọc bài của những người đã là ông nội bà ngoại, có người địu cả con nhỏ vài tháng tuổi đến lớp.

Thượng úy Lê Tuấn Thành dạy học cho bà con Bahnar ở xã Hra. Ảnh: P.L

Mở đầu buổi học, anh Thành ôn lại bài cũ, tiếp đó viết từ mới trên bảng, hướng dẫn cách đọc. Với những học viên lớn tuổi, chữ viết vẫn chưa tròn nét, anh Thành ân cần cầm tay nắn từng nét chữ, vừa động viên, khích lệ: “Cứ kiên trì, rồi chữ sẽ đẹp dần thôi!”.

Sau hơn 3 tháng miệt mài đến lớp, ông Kứi (SN 1970, làng Kon Hoa) đã có thể viết tên mình và đọc được chữ. Ông vui mừng chia sẻ: “Ngày trước, nhà mình nghèo nên phải lo kiếm sống, không được đi học. Mỗi lần có giấy tờ cần phải ký tên, mình chỉ lăn tay. Rồi muốn làm hồ sơ thì phải nhờ người khác viết giùm. Nhờ thầy giáo Thành mở lớp học mà mình đã biết đọc, biết viết”.

“Lớp học tình thương” là dự án được anh Thành khởi xướng vào ngày 24-12-2023. Lớp đầu tiên mở tại làng Kret Krot thu hút 35 học viên. Năm 2025, một lớp học khác tiếp tục mở ở làng Kon Hoa với 30 người theo học. Những ngày đầu, anh Thành tự bỏ tiền túi ra mua bút, vở, sách, phấn, bảng viết cho bà con theo học. Hằng tuần, anh Thành vận động nguồn lực từ cộng đồng để hỗ trợ gạo, mì gói, nhu yếu phẩm để động viên, khích lệ bà con tới lớp học.

“Những việc làm ý nghĩa của đồng chí Lê Tuấn Thành không chỉ góp phần giúp người dân xã Hra giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân”. Bà Đinh Thị Minh Hà-

Bí thư Đảng ủy xã Hra

Anh Thành kể: “Năm 2023, tôi được đơn vị phân công về công tác tại xã Hra. Khi tìm hiểu cuộc sống của đồng bào nơi đây, thấy rất nhiều người lớn tuổi nhưng không biết chữ, tôi xin ý kiến lãnh đạo đơn vị và chính quyền địa phương mở lớp học này. Tôi mong bà con có thêm tri thức để tự tin hơn trong cuộc sống”.

Để đứng lớp, anh phải tự học thêm nghiệp vụ sư phạm từ giáo viên trường làng, đồng thời học tiếng Bahnar để gần gũi, dễ giảng dạy. Ban đầu, lớp học chỉ có một vài người, phần vì người dân lớn tuổi nên ngại đi học, phần khác là bận mưu sinh. Anh đã đi cùng trưởng thôn, già làng đến từng nhà vận động bà con đến lớp học chữ.

Nối dài những yêu thương

Bên cạnh dạy học miễn phí, Thượng úy Thành còn vận động nguồn lực từ cộng đồng để giúp đỡ thường xuyên 2 cụ già neo đơn và xây dựng 4 ngôi nhà tình thương cho gia đình khó khăn ở xã Hra.

Chị Wenh (SN 1998, làng Kret Krot) là hộ nghèo được anh Thành kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà mới khang trang vào đầu năm 2025 với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Chị Wenh xúc động bày tỏ: “Không có nương rẫy, mình phải đi làm thuê để nuôi 4 con nhỏ. Nhờ anh Thành giúp đỡ, mẹ con mình không còn lo nhà dột vào mùa mưa bão. Gia đình biết ơn anh nhiều lắm”.

Dự án “Hành trình xanh” do anh Thành sáng lập đã tặng hàng trăm nghìn cây giống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.L

Trước khi về công tác tại xã Hra, Thượng úy Lê Tuấn Thành từng công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai (cũ). Nhằm góp phần giúp phạm nhân có sự thay đổi về nhận thức qua đọc sách, tháng 11-2021, anh Thành sáng lập dự án “Tủ sách thắp sáng đạo đức”. Dự án đã đưa hơn 35.000 cuốn sách và 3.000 phần quà đến 17 trại giam, 9 cơ sở cai nghiện trên cả nước. Ngoài ra, anh còn tặng sách cho 25 trường học trên địa bàn tỉnh.

Tháng 8-2022, anh Thành tiếp tục sáng lập dự án “Hành trình xanh” với mục đích kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, trồng cây xanh và chống rác thải nhựa. Đến nay, dự án đã hỗ trợ và trồng hơn 500 nghìn cây xanh tại khắp các khu vực trong tỉnh Gia Lai và các tỉnh khác như Quảng Ngãi, Đắk Lắk… Riêng năm 2024, anh kết nối nguồn lực trao 170 nghìn cây giống cho 170 hộ dân ở xã Hra, giúp bà con phát triển kinh tế. Tháng 6-2025, anh tặng 4.000 cây giống cho các hộ khó khăn tham gia dự án “Lớp học tình thương”.

Trong những lần đi cơ sở, nhận thấy những con đường hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, anh đã sáng lập dự án “Tuyến đường bình yên” vào tháng 9-2023. Đến nay, dự án đã tổ chức hơn 40 đợt vá đường, đổ 250 khối bê tông, sửa chữa trên 35 km đường.

* “Thượng úy Lê Tuấn Thành là tấm gương sáng. Đồng chí đã truyền đi ngọn lửa nhiệt huyết, khơi dậy tinh thần xung kích, cống hiến trong lớp trẻ hôm nay, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” . Trung tá Phan Văn Khoa-Trưởng ban Thanh niên CA tỉnh Gia Lai

Thượng úy Lê Tuấn Thành được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025. Ảnh: P.L

Bên cạnh đó, anh Thành đã có 52 lần hiến máu tình nguyện, con số khiến nhiều người nể phục. Khi được hỏi điều gì khiến anh có thể duy trì hàng loạt dự án cùng lúc, Thượng úy Lê Tuấn Thành mỉm cười: “Là một người trẻ, một chiến sĩ Công an, tôi luôn nghĩ bản thân mình phải làm gì đó có ích cho xã hội, bằng sự nhiệt huyết, trách nhiệm và tình thương yêu. Khi làm việc tử tế, tôi thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. May mắn là các dự án của tôi đều được các nhà hảo tâm tin tưởng ủng hộ, có hàng trăm tình nguyện viên đồng hành”.