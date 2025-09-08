Khánh thành dự án “Hành trình xanh, tri thức số” tại 2 trường học thuộc xã Vĩnh Thạnh

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh, các đơn vị tài trợ xây dựng khu nhà vệ sinh, hệ thống điện mặt trời thân thiện với môi trường và phòng máy tính gồm 35 thiết bị Chromebooks tích hợp Google Workspace for Education cho học sinh.
Trong khi đó, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Vĩnh Sơn được hỗ trợ xây dựng khu nhà vệ sinh hợp chuẩn, hệ thống điện mặt trời chiếu sáng, phòng tắm cho học sinh nữ, đặc biệt là phòng máy vi tính với 25 thiết bị Chromebooks.
“Hành trình xanh, tri thức số” là kết quả hợp tác của các đơn vị: Công ty CP Xây dựng 47, Vu Phong Energy Group, Xanh Yêu Thương, AI Education, Sun Edu, JCI South Saigon - Vietnam và Công ty Tư vấn Điện 3.