Khánh thành dự án "Hành trình xanh, tri thức số" tại 2 trường học thuộc xã Vĩnh Thạnh

XUÂN DŨNG
(GLO)- Chiều 7-9, Công ty CP Xây dựng 47 phối hợp với Vũ Phong Energy Group và các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành dự án “Hành trình xanh, tri thức số” tại 2 trường học ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai.

k1-1.jpg
Cắt băng khánh thành khu nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh. Ảnh: Xuân Dũng

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh, các đơn vị tài trợ xây dựng khu nhà vệ sinh, hệ thống điện mặt trời thân thiện với môi trường và phòng máy tính gồm 35 thiết bị Chromebooks tích hợp Google Workspace for Education cho học sinh.

k2-2.jpg
Đại diện các nhà tài trợ trao máy tính cho Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh. Ảnh: Xuân Dũng

Trong khi đó, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Vĩnh Sơn được hỗ trợ xây dựng khu nhà vệ sinh hợp chuẩn, hệ thống điện mặt trời chiếu sáng, phòng tắm cho học sinh nữ, đặc biệt là phòng máy vi tính với 25 thiết bị Chromebooks.

“Hành trình xanh, tri thức số” là kết quả hợp tác của các đơn vị: Công ty CP Xây dựng 47, Vu Phong Energy Group, Xanh Yêu Thương, AI Education, Sun Edu, JCI South Saigon - Vietnam và Công ty Tư vấn Điện 3.

null