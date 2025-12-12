Trao quà và kinh phí hỗ trợ Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Xuân tái thiết sau bão

(GLO)- Ngày 12-12, Quỹ Hy vọng và Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT phối hợp với UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) tặng quà và kinh phí hỗ trợ Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Xuân tái thiết sau bão, lũ.

Đại diện Quỹ Hy vọng và Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT trao kinh phí và trang thiết bị dạy học hỗ trợ Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Xuân tái thiết sau bão. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, đoàn đã trao 170 triệu đồng hỗ trợ nhà trường sửa chữa cơ sở vật chất; 1 máy chiếu, 3 ti vi, 4 máy in phục vụ công tác dạy-học. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao 550 suất quà gồm vở, bánh kẹo cho tất cả học sinh của trường.

Kinh phí toàn bộ chương trình do Quỹ Hy vọng và Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tài trợ thông qua kết nối của Chủ tịch UBND xã Ia Sao Ksor H’Khuyên.

Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Xuân vui mừng nhận quà từ nhà tài trợ. Ảnh: Vũ Chi

Được biết, do bị ngập sâu trong 2 đợt bão lũ vào tháng 11 vừa qua khiến cơ sở vật chất của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Xuân bị hư hỏng nặng. Vì vậy, chương trình hỗ trợ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp đỡ thầy và trò nhà trường khắc phục khó khăn, ổn định công tác dạy-học.