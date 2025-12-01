Gia Lai: Trao 465 suất quà cho học sinh, hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Ngày 30-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Nhà phân phối Kim Thy Gia Lai trao quà hỗ trợ cho học sinh và các gia đình bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Bình An.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Nhà phân phối Kim Thy Gia Lai trao quà cho học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Trần Dung

Theo đó, đoàn đã trao quà cho 300 học sinh các trường học trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc gồm: THPT Hùng Vương (50 suất), THPT Bùi Thị Xuân (50 suất), THCS Nhơn Phú (100 suất), Tiểu học Nhơn Phú (100 suất). Mỗi suất quà trị giá 500.000 ngàn đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Nhơn Phú nhận quà từ chương trình. Ảnh: Trần Dung

Cùng ngày, đoàn cũng đã trao 165 suất quà cho các hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Bình An. Mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng.

Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cho biết: Những phần quà không chỉ góp phần giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sự chung tay của cộng đồng trong hỗ trợ, sẻ chia với những gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Nhà phân phối Kim Thy Gia Lai trao quà cho các hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Bình An. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục triển khai các đợt trao tặng quà tại những địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi bão lũ trong thời gian qua.