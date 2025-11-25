Nhân văn hoạt động sửa chữa thiết bị gia dụng miễn phí cho người dân vùng lũ

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

PHÚ HÒA
(GLO)- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với Hội Điện lạnh Bình Định triển khai sửa chữa thiết bị gia dụng miễn phí. Giữa những bộn bề sau mưa lũ, hoạt động mang đậm nghĩa tình này đã giúp cho bà con phần nào vơi bớt khó khăn, vất vả.

Những ngày này, khi nước lũ đã rút, người dân tại nhiều khu vực của tỉnh Gia Lai lại tất bật thu dọn, khôi phục cuộc sống sau thiên tai.

Thấu hiểu những khó khăn chồng chất, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với Hội Điện lạnh Bình Định tổ chức hỗ trợ sửa chữa các thiết bị gia dụng miễn phí cho bà con.

sua-5.jpg
Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn sửa chữa thiết bị cho đồng bào vùng lũ. Ảnh: Dũng Nhân

Ngay sau khi nước lũ rút, khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc) nhộn nhịp hơn hẳn. Từng chiếc máy giặt, quạt điện, bếp từ, tivi… được người dân mang đến trong tình trạng ẩm nước, chập mạch sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ.

Phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông có những khu vực bị ngập sâu tới hơn 2 m, gần như toàn bộ vật dụng trong gia đình đều bị hư hỏng nặng. Nhu cầu sửa chữa tăng cao khiến các cửa hàng điện lạnh trở nên quá tải.

Giữa những khó khăn đó, hoạt động sửa chữa miễn phí đã mang đến sự hỗ trợ kịp thời, giúp người dân giảm bớt lo toan. Kỹ thuật viên đến từ các đơn vị điện lạnh, điện tử dân dụng trong tỉnh mang theo đầy đủ dụng cụ chuyên dụng, chia thành nhiều nhóm để tiếp nhận và kiểm tra thiết bị. Mỗi sản phẩm đều được ghi nhận tình trạng, vệ sinh, sấy khô, thay thế linh kiện hỏng hóc và kiểm tra vận hành trước khi bàn giao lại cho bà con.

Anh Lê Tấn Hòa-Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng bộ môn Điện tử (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn)-cho hay: Sau lũ, chi phí sửa chữa thiết bị điện lạnh là gánh nặng lớn đối với nhiều hộ dân bởi họ đã chịu thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản. Vì vậy, hoạt động này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tiếp thêm động lực để người dân sớm ổn định cuộc sống.

sua-4.jpg
sua-3.jpg
Nhóm thanh niên tập trung sửa chữa các thiết bị hư hỏng. Ảnh: Dũng Nhân

Trong 2 ngày qua, hàng trăm thiết bị điện và gia dụng của bà con vùng lũ đã được sửa chữa.

Ông Lê Văn Trung (khu vực 5, phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: "Sự hỗ trợ kịp thời này giúp tôi tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể, trong lúc khó khăn chồng chất sau thiên tai".

sua-1.jpg
Những chiếc tủ lạnh, máy giặt được đưa đến để sửa chữa. Ảnh: Dũng Nhân
sua-2.jpg
Chiếc máy giặt đã được sửa xong, chuẩn bị vận chuyển về nhà. Ảnh: Dũng Nhân

Hoạt động hỗ trợ sửa chữa điện lạnh và thiết bị gia dụng miễn phí diễn ra từ ngày 23 đến 27-11. "Em cảm thấy tự hào khi được góp phần nhỏ bé giúp bà con khắc phục hậu quả sau lũ, sớm trở lại nhịp sống thường ngày"-Lữ Đình Minh Quang-sinh viên khoa Điện-tâm sự.

